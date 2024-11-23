https://ria.ru/20241123/pvo-1985377738.html

ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью

ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью - РИА Новости, 23.11.2024

ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T19:12

2024-11-23T19:12

2024-11-23T19:18

курская область

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщило Минобороны России."Около 18.05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241123/kurskaya-1985340442.html

курская область

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курская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность