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Путин увеличил ожидаемый период выплаты накопительной пенсии - РИА Новости, 23.11.2024
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21:41 23.11.2024 (обновлено: 23:21 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/putin-1985391963.html
Путин увеличил ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
Путин увеличил ожидаемый период выплаты накопительной пенсии - РИА Новости, 23.11.2024
Путин увеличил ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2025 год до 22,5 лет (270 месяцев), документ обнародован на... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T21:41
2024-11-23T23:21
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2025 год до 22,5 лет (270 месяцев), документ обнародован на портале официального опубликования правовых актов.В 2024 году, а также в предыдущие три года этот показатель составлял 22 года или 264 месяца.Согласно документу, продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии устанавливается, исходя из статистики продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно согласно положениям методики оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утвержденной постановлением правительства.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин увеличил ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

Путин увеличил ожидаемый период выплаты накопительной пенсии до 22,5 лет

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2025 год до 22,5 лет (270 месяцев), документ обнародован на портале официального опубликования правовых актов.
В 2024 году, а также в предыдущие три года этот показатель составлял 22 года или 264 месяца.
Согласно документу, продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии устанавливается, исходя из статистики продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно согласно положениям методики оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утвержденной постановлением правительства.
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ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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