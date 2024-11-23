https://ria.ru/20241123/putin-1985391963.html
Путин увеличил ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
Путин увеличил ожидаемый период выплаты накопительной пенсии - РИА Новости, 23.11.2024
Путин увеличил ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2025 год до 22,5 лет (270 месяцев), документ обнародован на... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T21:41
2024-11-23T21:41
2024-11-23T23:21
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586422030_0:241:3016:1938_1920x0_80_0_0_e098a424a5e3141ad1effe3b725f8bd2.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2025 год до 22,5 лет (270 месяцев), документ обнародован на портале официального опубликования правовых актов.В 2024 году, а также в предыдущие три года этот показатель составлял 22 года или 264 месяца.Согласно документу, продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии устанавливается, исходя из статистики продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно согласно положениям методики оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утвержденной постановлением правительства.
https://ria.ru/20241121/pensiya-1984926139.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586422030_59:477:2154:2048_1920x0_80_0_0_ebb2af5a2f644386899916323d33749d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин увеличил ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
Путин увеличил ожидаемый период выплаты накопительной пенсии до 22,5 лет