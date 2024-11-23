https://ria.ru/20241123/putin-1985391963.html

Путин увеличил ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

Путин увеличил ожидаемый период выплаты накопительной пенсии - РИА Новости, 23.11.2024

Путин увеличил ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2025 год до 22,5 лет (270 месяцев), документ обнародован на... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T21:41

2024-11-23T21:41

2024-11-23T23:21

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2025 год до 22,5 лет (270 месяцев), документ обнародован на портале официального опубликования правовых актов.В 2024 году, а также в предыдущие три года этот показатель составлял 22 года или 264 месяца.Согласно документу, продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии устанавливается, исходя из статистики продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно согласно положениям методики оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утвержденной постановлением правительства.

https://ria.ru/20241121/pensiya-1984926139.html

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общество, россия, владимир путин