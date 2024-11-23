https://ria.ru/20241123/putin-1985387046.html
Путин подписал закон об ответственности за подложные счета-фактуры
Путин подписал закон об ответственности за подложные счета-фактуры - РИА Новости, 23.11.2024
Путин подписал закон об ответственности за подложные счета-фактуры
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за организацию деятельности по продаже и представлению в налоговые... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T20:38
2024-11-23T20:38
2024-11-23T20:40
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за организацию деятельности по продаже и представлению в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Уголовный кодекс дополняется новой статьей: "Организация деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов)". Согласно закону, подобная деятельность от имени юридических лиц, образованных через подставных лиц либо с использованием персональных данных, полученных незаконным путем, если она сопряжена с извлечением дохода в крупном размере, наказывается штрафом до 300 тысяч рублей либо принудительными работами или лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом до 80 тысяч рублей. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, будут наказываться принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом до 800 тысяч рублей. Согласно закону, счета-фактуры и налоговые декларации (расчеты) признаются подложными, если они содержат ложные сведения об отгрузке товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, о передаче имущественных прав.
https://ria.ru/20241123/putin-1985378490.html
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россия, владимир путин, общество, экономика, налоги
Россия, Владимир Путин, Общество, Экономика, Налоги
Путин подписал закон об ответственности за подложные счета-фактуры
Путин подписал закон об уголовном наказании за подложные налоговые декларации
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за организацию деятельности по продаже и представлению в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций, соответствующий документ
размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Уголовный кодекс дополняется новой статьей: "Организация деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов)".
Согласно закону, подобная деятельность от имени юридических лиц, образованных через подставных лиц либо с использованием персональных данных, полученных незаконным путем, если она сопряжена с извлечением дохода в крупном размере, наказывается штрафом до 300 тысяч рублей либо принудительными работами или лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом до 80 тысяч рублей.
Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, будут наказываться принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом до 800 тысяч рублей.
Согласно закону, счета-фактуры и налоговые декларации (расчеты) признаются подложными, если они содержат ложные сведения об отгрузке товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, о передаче имущественных прав.