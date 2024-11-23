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Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 23.11.2024
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20:00 23.11.2024 (обновлено: 21:58 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/putin-1985382027.html
Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри
Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 23.11.2024
Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри
Президент Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри в России, следует из документа на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T20:00
2024-11-23T21:58
общество
россия
вячеслав володин
валентина матвиенко
владимир путин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри в России, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.Авторами инициативы выступили спикеры нижней и верхней палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также другие депутаты и сенаторы.Теперь владельцы сайтов будут обязаны выявлять информацию, призывающую отказаться от рождения детей. Ее распространение станет основанием для включения ресурса в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.Кроме того, фильмам, содержащим такую пропаганду, не будут выдавать прокатные удостоверения.Закон предусматривает запрет на распространение сведений о чайлдфри среди детей, а также обязывает органы власти защищать их от этой информации.Что касается СМИ, в документе прописано, что реклама не должна содержать пропаганду отказа от деторождения либо ее демонстрацию.Есть и исключение: монашеский образ жизни и обет безбрачия не будут считаться пропагандой чайлдфри.Как отмечал Володин, цель инициативы — пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение о рождении детей.
https://ria.ru/20241123/chayldfri-1985377551.html
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общество, россия, вячеслав володин, валентина матвиенко, владимир путин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри

Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ и фильмах

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри в России, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.
Авторами инициативы выступили спикеры нижней и верхней палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также другие депутаты и сенаторы.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри
Вчера, 19:08
Теперь владельцы сайтов будут обязаны выявлять информацию, призывающую отказаться от рождения детей. Ее распространение станет основанием для включения ресурса в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.
Кроме того, фильмам, содержащим такую пропаганду, не будут выдавать прокатные удостоверения.
Закон предусматривает запрет на распространение сведений о чайлдфри среди детей, а также обязывает органы власти защищать их от этой информации.
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Что касается СМИ, в документе прописано, что реклама не должна содержать пропаганду отказа от деторождения либо ее демонстрацию.
Есть и исключение: монашеский образ жизни и обет безбрачия не будут считаться пропагандой чайлдфри.
Как отмечал Володин, цель инициативы — пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение о рождении детей.
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ОбществоРоссияВячеслав ВолодинВалентина МатвиенкоВладимир ПутинГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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