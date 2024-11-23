https://ria.ru/20241123/putin-1985378990.html

Путин подписал закон о запрете усыновлять детей в страны со сменой пола

Путин подписал закон о запрете усыновлять детей в страны со сменой пола - РИА Новости, 23.11.2024

Путин подписал закон о запрете усыновлять детей в страны со сменой пола

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола, соответствующий документ... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T19:31

2024-11-23T19:31

2024-11-23T19:34

россия

владимир путин

госдума рф

вячеслав володин

общество

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Изменения вносятся в Семейный кодекс Российской Федерации, он дополняется нормами о том, что запрещается усыновлять и брать под опеку российских детей лицам, являющимся гражданами государства, "в котором разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства".Как ранее отмечал спикер ГД Вячеслав Володин, политика Запада в отношении детей губительна: в 10 европейских странах — Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии — отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола. В восьми государствах — установлен минимальный возраст для несовершеннолетних: например, в Испании — с 12 лет, в Бельгии — с 16 лет. Он добавлял, что принятием данного закона дети ограждаются от потенциальных опасностей.

https://ria.ru/20241120/reaktsiya-1984861437.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, госдума рф, вячеслав володин, общество, в мире