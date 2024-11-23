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Путин подписал закон о запрете усыновлять детей в страны со сменой пола - РИА Новости, 23.11.2024
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19:31 23.11.2024 (обновлено: 19:34 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/putin-1985378990.html
Путин подписал закон о запрете усыновлять детей в страны со сменой пола
Путин подписал закон о запрете усыновлять детей в страны со сменой пола - РИА Новости, 23.11.2024
Путин подписал закон о запрете усыновлять детей в страны со сменой пола
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола, соответствующий документ... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T19:31
2024-11-23T19:34
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Изменения вносятся в Семейный кодекс Российской Федерации, он дополняется нормами о том, что запрещается усыновлять и брать под опеку российских детей лицам, являющимся гражданами государства, "в котором разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства".Как ранее отмечал спикер ГД Вячеслав Володин, политика Запада в отношении детей губительна: в 10 европейских странах — Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии — отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола. В восьми государствах — установлен минимальный возраст для несовершеннолетних: например, в Испании — с 12 лет, в Бельгии — с 16 лет. Он добавлял, что принятием данного закона дети ограждаются от потенциальных опасностей.
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россия, владимир путин, госдума рф, вячеслав володин, общество, в мире
Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Общество, В мире
Путин подписал закон о запрете усыновлять детей в страны со сменой пола

Путин запретил усыновлять детей гражданам стран с разрешенной сменой пола

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Изменения вносятся в Семейный кодекс Российской Федерации, он дополняется нормами о том, что запрещается усыновлять и брать под опеку российских детей лицам, являющимся гражданами государства, "в котором разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства".
Как ранее отмечал спикер ГД Вячеслав Володин, политика Запада в отношении детей губительна: в 10 европейских странах — Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии — отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола. В восьми государствах — установлен минимальный возраст для несовершеннолетних: например, в Испании — с 12 лет, в Бельгии — с 16 лет. Он добавлял, что принятием данного закона дети ограждаются от потенциальных опасностей.
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РоссияВладимир ПутинГосдума РФВячеслав ВолодинОбществоВ мире
 
 
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