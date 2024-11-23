Путин подписал закон о запрете усыновлять детей в страны со сменой пола
Путин запретил усыновлять детей гражданам стран с разрешенной сменой пола
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Изменения вносятся в Семейный кодекс Российской Федерации, он дополняется нормами о том, что запрещается усыновлять и брать под опеку российских детей лицам, являющимся гражданами государства, "в котором разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства".
Как ранее отмечал спикер ГД Вячеслав Володин, политика Запада в отношении детей губительна: в 10 европейских странах — Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии — отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола. В восьми государствах — установлен минимальный возраст для несовершеннолетних: например, в Испании — с 12 лет, в Бельгии — с 16 лет. Он добавлял, что принятием данного закона дети ограждаются от потенциальных опасностей.
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