https://ria.ru/20241123/putin-1985378490.html

Путин подписал закон о штрафах за подделку документов для мигрантов

Путин подписал закон о штрафах за подделку документов для мигрантов - РИА Новости, 23.11.2024

Путин подписал закон о штрафах за подделку документов для мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 60 миллионов рублей за подделку документов в целях организации незаконной миграции, соответствующий... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T19:21

2024-11-23T19:21

2024-11-23T19:36

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 60 миллионов рублей за подделку документов в целях организации незаконной миграции, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Авторами документа выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. Инициатива была поддержана правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом. Законом устанавливаются повышенные меры ответственности для юридических лиц за подделку документа, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, в целях организации незаконной миграции, в том числе нарушения установленных правил въезда в РФ, правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию РФ, а также незаконного осуществления трудовой деятельности в РФ, его использование, передачу или сбыт. Согласно закону, совершение данного правонарушения будет наказываться штрафом от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией, а повторное нарушение - от 10 до 60 миллионов рублей. Также ужесточается ответственность за подделку документа, удостоверяющего личность, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, а равно подделку штампа, печати, бланка, их использование, передачу либо сбыт, установив за такое правонарушение наказание в виде штрафа от 40 до 80 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения, а за повторное совершение правонарушения - от 100 до 200 тысяч рублей. Кроме того, устанавливается административная ответственность для государственных учреждений, включенных в установленный правительством перечень за нарушение требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному и непредставление или несвоевременное представление сведений либо нарушение порядка внесения сведений в федеральную информационную систему. Володин ранее сообщал, что, по информации МВД, за 8 месяцев 2024 года обнаружено 4,6 тысячи фактов подделки документов для мигрантов, что на 16,5% больше, чем в 2023 году. По его мнению, важно создать правовые механизмы для борьбы с незаконной миграцией. В свою очередь, Яровая поясняла, что штраф для юридических лиц, сотрудники которых уличены в подделке документов в целях незаконной миграции, увеличивается в 200 раз. Она отмечала, что данным законопроектом впервые вводится новый самостоятельный вид административной ответственности для юрлиц за подделку документов в целях незаконной миграции, а также его использование, передачу либо сбыт.

https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html

https://ria.ru/20241122/migranty-1985119242.html

https://ria.ru/20240803/grazhdanstvo-1963733172.html

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общество, россия, владимир путин, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф