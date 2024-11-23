Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участников СВО
Путин подписал закон о списании до 10 млн руб долгов по кредитам участников СВО
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о прекращении задолженностей по кредитам на сумму до десяти миллионов рублей для участников спецоперации, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.
Кого касается новый закон
Действие закона распространяется:
- на мобилизованных;
- военных, проходивших службу по призыву в российских Вооруженных силах и заключивших контракт сроком на год и более для участия в СВО до 1 декабря 2024 года;
- их супругов.
Условия для списания долгов
Кредитные обязательства прекращаются, если:
- судебный акт о взыскании задолженности вступил в силу до 1 декабря 2024 года;
- сумма долга не превышает десяти миллионов рублей со дня подписания контракта на службу в Вооруженных силах России. В этом случае прекращается и исполнительное производство.
Его также останавливают, если должник (контрактник, доброволец) погиб или суд признал его погибшим или инвалидом I группы.
Полное или частичное прекращение исполнительного производства возможно, если гражданин участвует в СВО, проходит службу в войсках Росгвардии или является сотрудником ОВД, выполняющим содействие органам ФСБ в примыкающих к зоне спецоперации регионах.
Медведев заявил о проблемах с выплатами участникам СВО
21 ноября, 16:12
Эти основания не распространяются на требования:
- о возмещении вреда жизни или здоровью гражданина (в том числе при смерти кормильца);
- имущественного характера, возникшие при коррупционных
правонарушениях.
Льготный период
Закон также продлевает кредитные каникулы для бойцов СВО и членов их семей. Они могут равняться сроку:
- мобилизации;
- действия контракта;
- участия военнослужащего в спецоперации с прибавлением 180 дней.
Срок возобновления исполнительного производства по возврату просроченного долга также увеличивается на 180 дней.
Документ вступает в силу с 1 декабря 2024 года.
Законное списание долгов по кредитам: способы и советы юриста
5 сентября, 14:43