https://ria.ru/20241123/putin-1985370748.html

Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участников СВО

Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участников СВО - РИА Новости, 23.11.2024

Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участников СВО

Президент Владимир Путин подписал закон о прекращении задолженностей по кредитам на сумму до десяти миллионов рублей для участников спецоперации, следует из... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T18:09

2024-11-23T18:09

2024-11-23T22:05

общество

россия

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о прекращении задолженностей по кредитам на сумму до десяти миллионов рублей для участников спецоперации, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.Кого касается новый законДействие закона распространяется: Условия для списания долговКредитные обязательства прекращаются, если: Его также останавливают, если должник (контрактник, доброволец) погиб или суд признал его погибшим или инвалидом I группы. Полное или частичное прекращение исполнительного производства возможно, если гражданин участвует в СВО, проходит службу в войсках Росгвардии или является сотрудником ОВД, выполняющим содействие органам ФСБ в примыкающих к зоне спецоперации регионах.Эти основания не распространяются на требования:Льготный периодЗакон также продлевает кредитные каникулы для бойцов СВО и членов их семей. Они могут равняться сроку:Срок возобновления исполнительного производства по возврату просроченного долга также увеличивается на 180 дней.Документ вступает в силу с 1 декабря 2024 года.

https://ria.ru/20241120/svo-1984748283.html

https://ria.ru/20241121/medvedev-1985038217.html

https://ria.ru/20241025/svo-1979984344.html

https://ria.ru/20240905/dolgi-1789521168.html

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общество, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)