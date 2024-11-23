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Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участников СВО - РИА Новости, 23.11.2024
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18:09 23.11.2024 (обновлено: 22:05 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/putin-1985370748.html
Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участников СВО
Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участников СВО - РИА Новости, 23.11.2024
Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участников СВО
Президент Владимир Путин подписал закон о прекращении задолженностей по кредитам на сумму до десяти миллионов рублей для участников спецоперации, следует из... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T18:09
2024-11-23T22:05
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о прекращении задолженностей по кредитам на сумму до десяти миллионов рублей для участников спецоперации, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.Кого касается новый законДействие закона распространяется: Условия для списания долговКредитные обязательства прекращаются, если: Его также останавливают, если должник (контрактник, доброволец) погиб или суд признал его погибшим или инвалидом I группы. Полное или частичное прекращение исполнительного производства возможно, если гражданин участвует в СВО, проходит службу в войсках Росгвардии или является сотрудником ОВД, выполняющим содействие органам ФСБ в примыкающих к зоне спецоперации регионах.Эти основания не распространяются на требования:Льготный периодЗакон также продлевает кредитные каникулы для бойцов СВО и членов их семей. Они могут равняться сроку:Срок возобновления исполнительного производства по возврату просроченного долга также увеличивается на 180 дней.Документ вступает в силу с 1 декабря 2024 года.
https://ria.ru/20241120/svo-1984748283.html
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общество, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участников СВО

Путин подписал закон о списании до 10 млн руб долгов по кредитам участников СВО

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о прекращении задолженностей по кредитам на сумму до десяти миллионов рублей для участников спецоперации, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.

Кого касается новый закон

Действие закона распространяется:
  • на мобилизованных;
  • военных, проходивших службу по призыву в российских Вооруженных силах и заключивших контракт сроком на год и более для участия в СВО до 1 декабря 2024 года;
  • их супругов.
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Условия для списания долгов

Кредитные обязательства прекращаются, если:
  • судебный акт о взыскании задолженности вступил в силу до 1 декабря 2024 года;
  • сумма долга не превышает десяти миллионов рублей со дня подписания контракта на службу в Вооруженных силах России. В этом случае прекращается и исполнительное производство.
Его также останавливают, если должник (контрактник, доброволец) погиб или суд признал его погибшим или инвалидом I группы.
Полное или частичное прекращение исполнительного производства возможно, если гражданин участвует в СВО, проходит службу в войсках Росгвардии или является сотрудником ОВД, выполняющим содействие органам ФСБ в примыкающих к зоне спецоперации регионах.
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Эти основания не распространяются на требования:
  • о возмещении вреда жизни или здоровью гражданина (в том числе при смерти кормильца);
  • имущественного характера, возникшие при коррупционных
    правонарушениях.
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25 октября, 10:42

Льготный период

Закон также продлевает кредитные каникулы для бойцов СВО и членов их семей. Они могут равняться сроку:
  • мобилизации;
  • действия контракта;
  • участия военнослужащего в спецоперации с прибавлением 180 дней.
Срок возобновления исполнительного производства по возврату просроченного долга также увеличивается на 180 дней.
Документ вступает в силу с 1 декабря 2024 года.
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Законное списание долгов по кредитам: способы и советы юриста
5 сентября, 14:43
 
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