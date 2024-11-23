https://ria.ru/20241123/problema-1985301239.html

"Страшное время": жители Харькова столкнулись с серьезной проблемой

"Страшное время": жители Харькова столкнулись с серьезной проблемой - РИА Новости, 23.11.2024

"Страшное время": жители Харькова столкнулись с серьезной проблемой

Большинство мужчин в Харькове не выходят на работу из-за сотрудников ТЦК (Так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.), которое устраивают облавы на... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T01:02

2024-11-23T01:02

2024-11-23T01:02

в мире

харьков

украина

страна.ua

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Большинство мужчин в Харькове не выходят на работу из-за сотрудников ТЦК (Так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.), которое устраивают облавы на предприятиях, сообщает "Страна.ua" в Telegram-канале.Владелец одной из станций техобслуживания рассказал, что сотрудники станций СТО (станции техобслуживания. — Прим. ред.) переживают, что из-за постоянных рейдов сотрудников ТЦК, есть риск "не доехать до работы".По его словам, люди говорят, что не хотят ехать на работу, но некоторые предприятия с осторожностью продолжают вести свою деятельность."В страшное время мы живем", — подытожил он.Ранее глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на заседании совета обороны в пятницу заявил, что в регионе будут усилены мобилизационные мероприятия. Как отмечала "Страна", Харьков и так уже опустел из-за тотальной мобилизации.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241122/ukraina-1985292308.html

https://ria.ru/20241122/bayden-1985289776.html

https://ria.ru/20241113/mobilizatsiya-1983444268.html

https://ria.ru/20241112/kiev-1983351758.html

харьков

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, украина, страна.ua