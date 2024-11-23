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"Страшное время": жители Харькова столкнулись с серьезной проблемой - РИА Новости, 23.11.2024
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01:02 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/problema-1985301239.html
"Страшное время": жители Харькова столкнулись с серьезной проблемой
"Страшное время": жители Харькова столкнулись с серьезной проблемой - РИА Новости, 23.11.2024
"Страшное время": жители Харькова столкнулись с серьезной проблемой
Большинство мужчин в Харькове не выходят на работу из-за сотрудников ТЦК (Так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.), которое устраивают облавы на... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T01:02
2024-11-23T01:02
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Большинство мужчин в Харькове не выходят на работу из-за сотрудников ТЦК (Так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.), которое устраивают облавы на предприятиях, сообщает "Страна.ua" в Telegram-канале.Владелец одной из станций техобслуживания рассказал, что сотрудники станций СТО (станции техобслуживания. — Прим. ред.) переживают, что из-за постоянных рейдов сотрудников ТЦК, есть риск "не доехать до работы".По его словам, люди говорят, что не хотят ехать на работу, но некоторые предприятия с осторожностью продолжают вести свою деятельность."В страшное время мы живем", — подытожил он.Ранее глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на заседании совета обороны в пятницу заявил, что в регионе будут усилены мобилизационные мероприятия. Как отмечала "Страна", Харьков и так уже опустел из-за тотальной мобилизации.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241122/ukraina-1985292308.html
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РИА Новости
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5
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в мире, харьков, украина, страна.ua
В мире, Харьков, Украина, Страна.ua
"Страшное время": жители Харькова столкнулись с серьезной проблемой

Жители Харькова стали бояться выходить на работу из-за рейдов ТЦК

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Большинство мужчин в Харькове не выходят на работу из-за сотрудников ТЦК (Так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.), которое устраивают облавы на предприятиях, сообщает "Страна.ua" в Telegram-канале.
Владелец одной из станций техобслуживания рассказал, что сотрудники станций СТО (станции техобслуживания. — Прим. ред.) переживают, что из-за постоянных рейдов сотрудников ТЦК, есть риск "не доехать до работы".
Киев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
На Украине разрабатывают новый формат контракта с ВСУ для молодежи
Вчера, 22:12
По его словам, люди говорят, что не хотят ехать на работу, но некоторые предприятия с осторожностью продолжают вести свою деятельность.
«
"В страшное время мы живем", — подытожил он.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Байден обсудил с Макроном последние события на Украине
Вчера, 21:44
Ранее глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на заседании совета обороны в пятницу заявил, что в регионе будут усилены мобилизационные мероприятия. Как отмечала "Страна", Харьков и так уже опустел из-за тотальной мобилизации.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
СМИ: украинские мужчины считают мобилизацию смертным приговором
13 ноября, 10:02
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
В Киеве выстраиваются очереди за отсрочкой от мобилизации
12 ноября, 17:10
 
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