https://ria.ru/20241123/preimuschestvo-1985308441.html

"Идеальный шторм": в Британии раскрыли, как Киев помог России

"Идеальный шторм": в Британии раскрыли, как Киев помог России - РИА Новости, 23.11.2024

"Идеальный шторм": в Британии раскрыли, как Киев помог России

При нападении на Курскую область ВСУ не только не смогли добиться поставленных целей, но и умудрилась ухудшить свое положение на фронте, предоставив российским... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T06:17

2024-11-23T06:17

2024-11-23T06:30

россия

курская область

украина

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. При нападении на Курскую область ВСУ не только не смогли добиться поставленных целей, но и умудрилась ухудшить свое положение на фронте, предоставив российским военным неоспоримое преимущество, сообщает британский телеканал Sky News."Риск в том, что линия фронта вдоль Донбасса рухнет. Вероятно, гораздо быстрее из-за этой курской операции", — сказала эксперт по военным исследованиям в королевском колледже Лондона Марина Мирон.По ее словам, Украине сейчас нужно беспокоиться не о Курской области, а стремительном продвижении российских войск в направлении Дзержинска и Красноармейска.Как отмечается телеканал со ссылкой на военного аналитика Шона Белла, "произошел "идеальный шторм", который заставил Украину удерживать территории в Курской области, одновременно обороняясь на своей территории."Украина решила предпринять это дерзкое вторжение на территорию России в Курской области, что могло бы ослабить напряженность (для ВСУ в Донбассе. — Прим. ред.), но на самом деле она (Украина. — Прим. ред.) лишь разделила свои ограниченные ресурсы, и Россия оказалась в выигрыше", — признал он, отметив, что у Украины не хватает ни ресурсов, ни живой силы.Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведёт неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241123/problema-1985301239.html

https://ria.ru/20241123/pushkov-1985305304.html

https://ria.ru/20241122/iran-1985265336.html

россия

курская область

украина

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россия, курская область, украина, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины