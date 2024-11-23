https://ria.ru/20241123/polsha-1985341999.html
Польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной
Польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 23.11.2024
Польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной
Польские фермеры начали блокировать движение грузовиков у КПП на границе с Украиной, говорится в заявлении украинской Государственной таможенной службы в... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T13:56
2024-11-23T13:56
2024-11-23T16:05
в мире
украина
польша
меркосур
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985355634_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cd2d927eaf48880061d8c2e6ac8545a5.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Польские фермеры начали блокировать движение грузовиков у КПП на границе с Украиной, говорится в заявлении украинской Государственной таможенной службы в Telegram-канале. "Началось анонсированное блокирование движения грузовиков перед пунктом пропуска "Медика — Шегини", который находится на польско-украинской границе", — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что протестующие пропускают по одному большегрузному автомобилю в час, в то время как движение фур массой более 3,5 тонны полностью перекрыто. Автобусы и легковой транспорт проезжают без ограничений. Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, у КПП уже скопились десятки грузовиков — в основном с украинскими регистрационными знаками.Фермеры обещают блокировать дорогу круглосуточно до 31 декабря, если правительство не выполнит их условие, а именно прекращение переговоров со странами Меркосур о введении режима свободной торговли.Один из участников акции пояснил, что в странах Южноамериканского общего рынка, в отличие от Польши, не существует строгих требований к качеству продуктов питания. "Многие люди не понимают угрозы и надеются на дешевые продукты питания. Но у нас, например, при производстве говядины, нельзя использовать генномодифицированные продукты, гормоны роста, антибиотики. В результате — если у нас бык вырастет, например, до 700 килограммов, то там — до 1,5 тонны. Но это мясо вредно для здоровья, особенно детей и беременных женщин", — сказал собеседник агентства. Это уже вторая волна протестов польских фермеров. В феврале они начали масштабные митинги и блокаду КПП на границе с Украиной, требуя ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции из соседней страны и усилить поддержку национального животноводства. Кроме того, манифестанты выражали несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году. Акции практически полностью прекратились к лету из-за разгара посевной кампании.
https://ria.ru/20241010/zabolevanie-1977348594.html
https://ria.ru/20241003/udobreniya-1976069495.html
https://ria.ru/20240924/polsha-1974331409.html
украина
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985355634_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1c8c5f2aa248161cb4b3934e4cd3da18.jpg
Пункт пропуска на границе с Украиной, заблокированный польскими фермерами
Польские фермеры заблокировали пункт пропуска Медыка - Шагени на границе с Украиной. В районе Пшемысля скапливается очередь из грузовиков.
2024-11-23T13:56
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, меркосур
В мире, Украина, Польша, Меркосур
Польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной
Польские фермеры заблокировали движение грузовиков у КПП на границе с Украиной
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
Польские фермеры начали блокировать движение грузовиков у КПП на границе с Украиной, говорится в заявлении украинской Государственной таможенной службы в Telegram-канале
.
"Началось анонсированное блокирование движения грузовиков перед пунктом пропуска "Медика — Шегини", который находится на польско-украинской границе", — сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что протестующие пропускают по одному большегрузному автомобилю в час, в то время как движение фур массой более 3,5 тонны полностью перекрыто. Автобусы и легковой транспорт проезжают без ограничений.
Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, у КПП уже скопились десятки грузовиков — в основном с украинскими регистрационными знаками.
Фермеры обещают блокировать дорогу круглосуточно до 31 декабря, если правительство не выполнит их условие, а именно прекращение переговоров со странами Меркосур о введении режима свободной торговли.
Один из участников акции пояснил, что в странах Южноамериканского общего рынка, в отличие от Польши
, не существует строгих требований к качеству продуктов питания.
"Многие люди не понимают угрозы и надеются на дешевые продукты питания. Но у нас, например, при производстве говядины, нельзя использовать генномодифицированные продукты, гормоны роста, антибиотики. В результате — если у нас бык вырастет, например, до 700 килограммов, то там — до 1,5 тонны. Но это мясо вредно для здоровья, особенно детей и беременных женщин", — сказал собеседник агентства.
Это уже вторая волна протестов польских фермеров. В феврале они начали масштабные митинги и блокаду КПП на границе с Украиной, требуя ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции из соседней страны и усилить поддержку национального животноводства. Кроме того, манифестанты выражали несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году. Акции практически полностью прекратились к лету из-за разгара посевной кампании.