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Польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 23.11.2024
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13:56 23.11.2024 (обновлено: 16:05 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/polsha-1985341999.html
Польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной
Польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 23.11.2024
Польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной
Польские фермеры начали блокировать движение грузовиков у КПП на границе с Украиной, говорится в заявлении украинской Государственной таможенной службы в... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T13:56
2024-11-23T16:05
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Польские фермеры начали блокировать движение грузовиков у КПП на границе с Украиной, говорится в заявлении украинской Государственной таможенной службы в Telegram-канале. "Началось анонсированное блокирование движения грузовиков перед пунктом пропуска "Медика — Шегини", который находится на польско-украинской границе", — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что протестующие пропускают по одному большегрузному автомобилю в час, в то время как движение фур массой более 3,5 тонны полностью перекрыто. Автобусы и легковой транспорт проезжают без ограничений. Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, у КПП уже скопились десятки грузовиков — в основном с украинскими регистрационными знаками.Фермеры обещают блокировать дорогу круглосуточно до 31 декабря, если правительство не выполнит их условие, а именно прекращение переговоров со странами Меркосур о введении режима свободной торговли.Один из участников акции пояснил, что в странах Южноамериканского общего рынка, в отличие от Польши, не существует строгих требований к качеству продуктов питания. "Многие люди не понимают угрозы и надеются на дешевые продукты питания. Но у нас, например, при производстве говядины, нельзя использовать генномодифицированные продукты, гормоны роста, антибиотики. В результате — если у нас бык вырастет, например, до 700 килограммов, то там — до 1,5 тонны. Но это мясо вредно для здоровья, особенно детей и беременных женщин", — сказал собеседник агентства. Это уже вторая волна протестов польских фермеров. В феврале они начали масштабные митинги и блокаду КПП на границе с Украиной, требуя ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции из соседней страны и усилить поддержку национального животноводства. Кроме того, манифестанты выражали несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году. Акции практически полностью прекратились к лету из-за разгара посевной кампании.
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Пункт пропуска на границе с Украиной, заблокированный польскими фермерами
Польские фермеры заблокировали пункт пропуска Медыка - Шагени на границе с Украиной. В районе Пшемысля скапливается очередь из грузовиков.
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в мире, украина, польша, меркосур
В мире, Украина, Польша, Меркосур
Польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной

Польские фермеры заблокировали движение грузовиков у КПП на границе с Украиной

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Польские фермеры начали блокировать движение грузовиков у КПП на границе с Украиной, говорится в заявлении украинской Государственной таможенной службы в Telegram-канале.
"Началось анонсированное блокирование движения грузовиков перед пунктом пропуска "Медика — Шегини", который находится на польско-украинской границе", — сообщили в ведомстве.
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Там уточнили, что протестующие пропускают по одному большегрузному автомобилю в час, в то время как движение фур массой более 3,5 тонны полностью перекрыто. Автобусы и легковой транспорт проезжают без ограничений.
Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, у КПП уже скопились десятки грузовиков — в основном с украинскими регистрационными знаками.
Фермеры обещают блокировать дорогу круглосуточно до 31 декабря, если правительство не выполнит их условие, а именно прекращение переговоров со странами Меркосур о введении режима свободной торговли.
Один из участников акции пояснил, что в странах Южноамериканского общего рынка, в отличие от Польши, не существует строгих требований к качеству продуктов питания.
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"Многие люди не понимают угрозы и надеются на дешевые продукты питания. Но у нас, например, при производстве говядины, нельзя использовать генномодифицированные продукты, гормоны роста, антибиотики. В результате — если у нас бык вырастет, например, до 700 килограммов, то там — до 1,5 тонны. Но это мясо вредно для здоровья, особенно детей и беременных женщин", — сказал собеседник агентства.
Это уже вторая волна протестов польских фермеров. В феврале они начали масштабные митинги и блокаду КПП на границе с Украиной, требуя ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции из соседней страны и усилить поддержку национального животноводства. Кроме того, манифестанты выражали несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году. Акции практически полностью прекратились к лету из-за разгара посевной кампании.
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