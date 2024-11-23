https://ria.ru/20241123/polsha-1985341999.html

Польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной

Польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 23.11.2024

Польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной

Польские фермеры начали блокировать движение грузовиков у КПП на границе с Украиной, говорится в заявлении украинской Государственной таможенной службы в... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T13:56

2024-11-23T13:56

2024-11-23T16:05

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Польские фермеры начали блокировать движение грузовиков у КПП на границе с Украиной, говорится в заявлении украинской Государственной таможенной службы в Telegram-канале. "Началось анонсированное блокирование движения грузовиков перед пунктом пропуска "Медика — Шегини", который находится на польско-украинской границе", — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что протестующие пропускают по одному большегрузному автомобилю в час, в то время как движение фур массой более 3,5 тонны полностью перекрыто. Автобусы и легковой транспорт проезжают без ограничений. Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, у КПП уже скопились десятки грузовиков — в основном с украинскими регистрационными знаками.Фермеры обещают блокировать дорогу круглосуточно до 31 декабря, если правительство не выполнит их условие, а именно прекращение переговоров со странами Меркосур о введении режима свободной торговли.Один из участников акции пояснил, что в странах Южноамериканского общего рынка, в отличие от Польши, не существует строгих требований к качеству продуктов питания. "Многие люди не понимают угрозы и надеются на дешевые продукты питания. Но у нас, например, при производстве говядины, нельзя использовать генномодифицированные продукты, гормоны роста, антибиотики. В результате — если у нас бык вырастет, например, до 700 килограммов, то там — до 1,5 тонны. Но это мясо вредно для здоровья, особенно детей и беременных женщин", — сказал собеседник агентства. Это уже вторая волна протестов польских фермеров. В феврале они начали масштабные митинги и блокаду КПП на границе с Украиной, требуя ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции из соседней страны и усилить поддержку национального животноводства. Кроме того, манифестанты выражали несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году. Акции практически полностью прекратились к лету из-за разгара посевной кампании.

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Пункт пропуска на границе с Украиной, заблокированный польскими фермерами Польские фермеры заблокировали пункт пропуска Медыка - Шагени на границе с Украиной. В районе Пшемысля скапливается очередь из грузовиков. 2024-11-23T13:56 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, польша, меркосур