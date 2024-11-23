https://ria.ru/20241123/politika-1985315407.html

В Азии заявили о смещении центра глобальной и политической гравитации

В Азии заявили о смещении центра глобальной и политической гравитации - РИА Новости, 23.11.2024

В Азии заявили о смещении центра глобальной и политической гравитации

Центр глобальной и политической гравитации смещается с Запада на Восток, говорится в декларации, которую приняла Международная конференция азиатских... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T09:20

2024-11-23T09:20

2024-11-23T09:20

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ПНОМПЕНЬ, 23 ноя - РИА Новости. Центр глобальной и политической гравитации смещается с Запада на Восток, говорится в декларации, которую приняла Международная конференция азиатских политических партий (МКАПП). Конференция является международным объединением политических партий стран Азии и Океании. В нынешней генассамблее конференции в Камбодже принимают участие партии из 49 стран. В организацию также входят партии евразийских государств: России, Турции, Казахстана, Азербайджана. Россию представляет партия "Единая Россия". "Мы с глубоким интересом отметили историческую трансформацию, в рамках которой центр глобальной и политической гравитации меняется с Запада на Восток - процесс, которые теперь, похоже, является необратимым", - зачитал текст сопредседатель и специальный докладчик МКАПП, председатель комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед. Участники ассамблеи подтвердили готовность поддерживать лидирующую роль МКАПП в содействии обменам и сотрудничеству между партиями не только в регионе, но и по всему миру. "Надеемся, что МКАПП будет и дальше аккумулировать и гармонизировать силу связей, чтобы охватить и другие регионы, и будет искать пути для содействия глобальному миру", - сказано в декларации Члены Международной конференции азиатских политических партий "с глубокой обеспокоенностью отметили рост геополитического соперничества и снижение международного сотрудничества". "Мы в частности были обеспокоены продолжающимися боевыми действиями, которые повышают напряженность во многих частях мира", - зачитал Сайед. Участники ассамблеи согласились, что политические партии могут сделать значительный вклад для создания мирного и гармоничного общества. Представители партий отметили тенденцию деглобализации, отмеченную растущей неопределенностью в глобальной экономике и указали на возрождение протекционизма. "Признаем, что экономический разрыв, недостаток социальной справедливости могут способствовать дефициту мира", - говорится в декларации. Генеральная ассамблея Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП) проходит в Пномпене с 21 по 24 ноября. Тема конференции этого года получила название "В поисках мира и примирения".

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https://ria.ru/20241123/neokolonializm-1985309638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, восток, россия, азия, единая россия