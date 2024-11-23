Рейтинг@Mail.ru
В Азии заявили о смещении центра глобальной и политической гравитации - РИА Новости, 23.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/politika-1985315407.html
В Азии заявили о смещении центра глобальной и политической гравитации
В Азии заявили о смещении центра глобальной и политической гравитации - РИА Новости, 23.11.2024
В Азии заявили о смещении центра глобальной и политической гравитации
Центр глобальной и политической гравитации смещается с Запада на Восток, говорится в декларации, которую приняла Международная конференция азиатских... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T09:20
2024-11-23T09:20
в мире
восток
россия
азия
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985315831_0:131:1366:899_1920x0_80_0_0_f38cb951e636f1befe8690efb9281add.jpg
ПНОМПЕНЬ, 23 ноя - РИА Новости. Центр глобальной и политической гравитации смещается с Запада на Восток, говорится в декларации, которую приняла Международная конференция азиатских политических партий (МКАПП). Конференция является международным объединением политических партий стран Азии и Океании. В нынешней генассамблее конференции в Камбодже принимают участие партии из 49 стран. В организацию также входят партии евразийских государств: России, Турции, Казахстана, Азербайджана. Россию представляет партия "Единая Россия". "Мы с глубоким интересом отметили историческую трансформацию, в рамках которой центр глобальной и политической гравитации меняется с Запада на Восток - процесс, которые теперь, похоже, является необратимым", - зачитал текст сопредседатель и специальный докладчик МКАПП, председатель комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед. Участники ассамблеи подтвердили готовность поддерживать лидирующую роль МКАПП в содействии обменам и сотрудничеству между партиями не только в регионе, но и по всему миру. "Надеемся, что МКАПП будет и дальше аккумулировать и гармонизировать силу связей, чтобы охватить и другие регионы, и будет искать пути для содействия глобальному миру", - сказано в декларации Члены Международной конференции азиатских политических партий "с глубокой обеспокоенностью отметили рост геополитического соперничества и снижение международного сотрудничества". "Мы в частности были обеспокоены продолжающимися боевыми действиями, которые повышают напряженность во многих частях мира", - зачитал Сайед. Участники ассамблеи согласились, что политические партии могут сделать значительный вклад для создания мирного и гармоничного общества. Представители партий отметили тенденцию деглобализации, отмеченную растущей неопределенностью в глобальной экономике и указали на возрождение протекционизма. "Признаем, что экономический разрыв, недостаток социальной справедливости могут способствовать дефициту мира", - говорится в декларации. Генеральная ассамблея Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП) проходит в Пномпене с 21 по 24 ноября. Тема конференции этого года получила название "В поисках мира и примирения".
https://ria.ru/20241026/zapad-1980217012.html
https://ria.ru/20241023/briks-1979545138.html
https://ria.ru/20241123/neokolonializm-1985309638.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982456651.html
восток
россия
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985315831_0:0:1200:899_1920x0_80_0_0_efeb4a094d19cdf9e3bc63c661b1e55d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, восток, россия, азия, единая россия
В мире, Восток, Россия, Азия, Единая Россия
В Азии заявили о смещении центра глобальной и политической гравитации

МКАПП: центр глобальной и политической гравитации смещается с Запада на Восток

© РИА Новости / Александр АстафьевМеждународная конференция азиатских политических партий
Международная конференция азиатских политических партий - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Читать ria.ru в
Дзен
ПНОМПЕНЬ, 23 ноя - РИА Новости. Центр глобальной и политической гравитации смещается с Запада на Восток, говорится в декларации, которую приняла Международная конференция азиатских политических партий (МКАПП).
Конференция является международным объединением политических партий стран Азии и Океании. В нынешней генассамблее конференции в Камбодже принимают участие партии из 49 стран. В организацию также входят партии евразийских государств: России, Турции, Казахстана, Азербайджана. Россию представляет партия "Единая Россия".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Запущена процедура принудительного банкротства Запада
26 октября, 08:00
"Мы с глубоким интересом отметили историческую трансформацию, в рамках которой центр глобальной и политической гравитации меняется с Запада на Восток - процесс, которые теперь, похоже, является необратимым", - зачитал текст сопредседатель и специальный докладчик МКАПП, председатель комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед.
Участники ассамблеи подтвердили готовность поддерживать лидирующую роль МКАПП в содействии обменам и сотрудничеству между партиями не только в регионе, но и по всему миру.
"Надеемся, что МКАПП будет и дальше аккумулировать и гармонизировать силу связей, чтобы охватить и другие регионы, и будет искать пути для содействия глобальному миру", - сказано в декларации
Президент России Владимир Путин на заседании глав делегаций стран организации в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Сигнал всем: что решили мировые лидеры на саммите БРИКС
23 октября, 14:59
Члены Международной конференции азиатских политических партий "с глубокой обеспокоенностью отметили рост геополитического соперничества и снижение международного сотрудничества".
"Мы в частности были обеспокоены продолжающимися боевыми действиями, которые повышают напряженность во многих частях мира", - зачитал Сайед.
Участники ассамблеи согласились, что политические партии могут сделать значительный вклад для создания мирного и гармоничного общества.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Сенатор назвал число стран, готовых бороться против неоколониализма
Вчера, 07:00
Представители партий отметили тенденцию деглобализации, отмеченную растущей неопределенностью в глобальной экономике и указали на возрождение протекционизма.
"Признаем, что экономический разрыв, недостаток социальной справедливости могут способствовать дефициту мира", - говорится в декларации.
Генеральная ассамблея Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП) проходит в Пномпене с 21 по 24 ноября. Тема конференции этого года получила название "В поисках мира и примирения".
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
"Буду говорить откровенно". Путин раскрыл новое устройство мира
7 ноября, 23:42
 
В миреВостокРоссияАзияЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала