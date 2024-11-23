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В Горловке умер подросток, пострадавший при сбросе боеприпаса ВСУ
В Горловке умер подросток, пострадавший при сбросе боеприпаса ВСУ - РИА Новости, 23.11.2024
В Горловке умер подросток, пострадавший при сбросе боеприпаса ВСУ
Подросток, пострадавший в Горловке четыре дня назад в результате сброса украинскими войсками боеприпаса, умер в больнице, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T14:09
2024-11-23T14:09
2024-11-23T16:19
специальная военная операция на украине
горловка
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 23 ноя — РИА Новости. Подросток, пострадавший в Горловке четыре дня назад в результате сброса украинскими войсками боеприпаса, умер в больнице, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "К сожалению, подросток, получивший ранения вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата украинских террористов на Гольмовском повороте (Никитовский район Горловки) 19 ноября, скончался. Медики боролись за его жизнь до последнего, но ранения оказались несовместимыми с жизнью", — написал он. По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, беспилотник сбросил боеприпас на Никитовский район Горловки в 12:05 19 ноября. Кроме того, чуть более чем через полчаса украинские войска выпустили по центру города два снаряда натовского калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе в Горловке проживало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241123/rasstrely-1985313727.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Россия, Происшествия
В Горловке умер подросток, пострадавший при сбросе боеприпаса ВСУ
Мэр Горловки Приходько: раненный во вторник при атаке дрона ВСУ подросток умер