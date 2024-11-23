https://ria.ru/20241123/petrochenko-1985308135.html
Суд наложил арест на имущество экс-замгубернатора Брянской области
Суд наложил арест на имущество экс-замгубернатора Брянской области - РИА Новости, 23.11.2024
Суд наложил арест на имущество экс-замгубернатора Брянской области
Басманный суд Москвы наложил обеспечительные меры в виде ареста на имущество бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко в рамках его... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T06:15
2024-11-23T06:15
2024-11-23T06:16
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы наложил обеспечительные меры в виде ареста на имущество бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко в рамках его уголовного дела о получении взятки, сообщили РИА Новости в инстанции."Ходатайство было удовлетворено", - сказали в суде.Как добавил собеседник агентства, соответствующее ходатайство суд удовлетворил 5 ноября. На какое имущество Петроченко наложен арест, в суде не уточнили.Басманный суд Москвы 16 октября арестовал экс-чиновника до 14 декабря. Петроченко предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, он был пойман с поличным. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.Ранее Мосгорсуд отказался отпустить бывшего замгубернатора из СИЗО.Как заявляли в ходе заседания адвокат и сам Петроченко, он уже фактически пенсионного возраста, испытывает проблемы с сердцем, за свою жизнь "хорошо поработал на государство", имеет награды. В этой связи они просили избрать более мягкую меру пресечения, нежели содержание в СИЗО. Прокурор настаивала на сохранении ранее избранной меры пресечения.Петроченко ранее исключили из состава правительства Брянской области. Также губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что УФСБ России по Брянской области проводит проверку в отношении бывшего чиновника.
https://ria.ru/20241114/biznesmen-1983640508.html
https://ria.ru/20240812/polezhaev-1965682375.html
https://ria.ru/20241114/kuzbass-1983673764.html
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происшествия, россия, брянская область, александр богомаз, московский городской суд
Происшествия, Россия, Брянская область, Александр Богомаз, Московский городской суд
Суд наложил арест на имущество экс-замгубернатора Брянской области
Суд арестовал имущество брянского экс-замгубернатора Петроченко по делу о взятке
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы наложил обеспечительные меры в виде ареста на имущество бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко в рамках его уголовного дела о получении взятки, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Ходатайство было удовлетворено", - сказали в суде.
Как добавил собеседник агентства, соответствующее ходатайство суд удовлетворил 5 ноября. На какое имущество Петроченко наложен арест, в суде не уточнили.
Басманный суд Москвы 16 октября арестовал экс-чиновника до 14 декабря. Петроченко предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, он был пойман с поличным. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Ранее Мосгорсуд
отказался отпустить бывшего замгубернатора из СИЗО.
Как заявляли в ходе заседания адвокат и сам Петроченко, он уже фактически пенсионного возраста, испытывает проблемы с сердцем, за свою жизнь "хорошо поработал на государство", имеет награды. В этой связи они просили избрать более мягкую меру пресечения, нежели содержание в СИЗО. Прокурор настаивала на сохранении ранее избранной меры пресечения.
Петроченко ранее исключили из состава правительства Брянской области. Также губернатор региона Александр Богомаз
сообщал, что УФСБ России
по Брянской области проводит проверку в отношении бывшего чиновника.