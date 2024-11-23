Рейтинг@Mail.ru
Суд наложил арест на имущество экс-замгубернатора Брянской области - РИА Новости, 23.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:15 23.11.2024 (обновлено: 06:16 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/petrochenko-1985308135.html
Суд наложил арест на имущество экс-замгубернатора Брянской области
Суд наложил арест на имущество экс-замгубернатора Брянской области - РИА Новости, 23.11.2024
Суд наложил арест на имущество экс-замгубернатора Брянской области
Басманный суд Москвы наложил обеспечительные меры в виде ареста на имущество бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко в рамках его... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T06:15
2024-11-23T06:16
происшествия
россия
брянская область
александр богомаз
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978386313_0:0:1147:645_1920x0_80_0_0_051f118450f87e843066f6f7fd2eb312.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы наложил обеспечительные меры в виде ареста на имущество бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко в рамках его уголовного дела о получении взятки, сообщили РИА Новости в инстанции."Ходатайство было удовлетворено", - сказали в суде.Как добавил собеседник агентства, соответствующее ходатайство суд удовлетворил 5 ноября. На какое имущество Петроченко наложен арест, в суде не уточнили.Басманный суд Москвы 16 октября арестовал экс-чиновника до 14 декабря. Петроченко предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, он был пойман с поличным. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.Ранее Мосгорсуд отказался отпустить бывшего замгубернатора из СИЗО.Как заявляли в ходе заседания адвокат и сам Петроченко, он уже фактически пенсионного возраста, испытывает проблемы с сердцем, за свою жизнь "хорошо поработал на государство", имеет награды. В этой связи они просили избрать более мягкую меру пресечения, нежели содержание в СИЗО. Прокурор настаивала на сохранении ранее избранной меры пресечения.Петроченко ранее исключили из состава правительства Брянской области. Также губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что УФСБ России по Брянской области проводит проверку в отношении бывшего чиновника.
https://ria.ru/20241114/biznesmen-1983640508.html
https://ria.ru/20240812/polezhaev-1965682375.html
https://ria.ru/20241114/kuzbass-1983673764.html
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978386313_0:0:931:698_1920x0_80_0_0_d7d881c97356865ac433aa4bddf1f5ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, брянская область, александр богомаз, московский городской суд
Происшествия, Россия, Брянская область, Александр Богомаз, Московский городской суд
Суд наложил арест на имущество экс-замгубернатора Брянской области

Суд арестовал имущество брянского экс-замгубернатора Петроченко по делу о взятке

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАлександр Петроченко
Александр Петроченко - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Александр Петроченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы наложил обеспечительные меры в виде ареста на имущество бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко в рамках его уголовного дела о получении взятки, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Ходатайство было удовлетворено", - сказали в суде.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Бизнесмен, давший взятку брянскому экс-замгубернатора, находится на свободе
14 ноября, 02:06
Как добавил собеседник агентства, соответствующее ходатайство суд удовлетворил 5 ноября. На какое имущество Петроченко наложен арест, в суде не уточнили.
Басманный суд Москвы 16 октября арестовал экс-чиновника до 14 декабря. Петроченко предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, он был пойман с поличным. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев в зале суда. 12 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Экс-замгубернатора Белгородской области получил пять лет колонии за взятку
12 августа, 12:51
Ранее Мосгорсуд отказался отпустить бывшего замгубернатора из СИЗО.
Как заявляли в ходе заседания адвокат и сам Петроченко, он уже фактически пенсионного возраста, испытывает проблемы с сердцем, за свою жизнь "хорошо поработал на государство", имеет награды. В этой связи они просили избрать более мягкую меру пресечения, нежели содержание в СИЗО. Прокурор настаивала на сохранении ранее избранной меры пресечения.
Петроченко ранее исключили из состава правительства Брянской области. Также губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что УФСБ России по Брянской области проводит проверку в отношении бывшего чиновника.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Экс-замгубернатора Кузбасса будут судить за мошенничество
14 ноября, 10:14
 
ПроисшествияРоссияБрянская областьАлександр БогомазМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала