Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге школьник распылил газ в лицо пассажиру трамвая - РИА Новости, 23.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 23.11.2024 (обновлено: 14:30 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/peterburg-1985343779.html
В Петербурге школьник распылил газ в лицо пассажиру трамвая
В Петербурге школьник распылил газ в лицо пассажиру трамвая - РИА Новости, 23.11.2024
В Петербурге школьник распылил газ в лицо пассажиру трамвая
Полицейские Санкт-Петербурга задержали подростка, который, повздорив с кондуктором трамвая в компании ровесников, распылил газ в лицо пассажиру, вступившемуся... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T14:24
2024-11-23T14:30
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985343967_0:284:791:728_1920x0_80_0_0_a6e9da5ef6ad005ef6ce483355c85d25.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Полицейские Санкт-Петербурга задержали подростка, который, повздорив с кондуктором трамвая в компании ровесников, распылил газ в лицо пассажиру, вступившемуся за кондуктора, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информировало ведомство 17 ноября, инцидент произошел на проспекте Авиаконструкторов в Санкт-Петербурге. Один из пассажиров трамвая, ехавший с супругой, заступился за кондуктора, с которым повздорила группа подростков, и ему в лицо распылили газ из баллончика. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве, уточняют в ГУМВД. "Двадцать первого ноября... у дома 4/3 по улице Маршала Новикова... сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержан 15-летний ученик 7 класса", – говорится в сообщении. Как отмечается, подозреваемый школьник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за разбой.
https://ria.ru/20240731/novosibirsk-1963186032.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985343967_0:209:791:802_1920x0_80_0_0_0862afc78f3b105a99a57ecb8c3255f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге школьник распылил газ в лицо пассажиру трамвая

В Петербурге задержали подростка, распылившего газ в лицо пассажиру трамвая

© Петербургская полиция/TelegramВ Петербурге школьник распылил газ в лицо пассажиру трамвая
В Петербурге школьник распылил газ в лицо пассажиру трамвая - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© Петербургская полиция/Telegram
В Петербурге школьник распылил газ в лицо пассажиру трамвая
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Полицейские Санкт-Петербурга задержали подростка, который, повздорив с кондуктором трамвая в компании ровесников, распылил газ в лицо пассажиру, вступившемуся за кондуктора, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информировало ведомство 17 ноября, инцидент произошел на проспекте Авиаконструкторов в Санкт-Петербурге. Один из пассажиров трамвая, ехавший с супругой, заступился за кондуктора, с которым повздорила группа подростков, и ему в лицо распылили газ из баллончика.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве, уточняют в ГУМВД.
"Двадцать первого ноября... у дома 4/3 по улице Маршала Новикова... сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержан 15-летний ученик 7 класса", – говорится в сообщении.
Как отмечается, подозреваемый школьник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за разбой.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
В Новосибирске девочка распылила газ в лицо женщине, сделавшей ей замечание
31 июля, 14:19
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала