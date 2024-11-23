https://ria.ru/20241123/peterburg-1985343779.html
В Петербурге школьник распылил газ в лицо пассажиру трамвая
В Петербурге школьник распылил газ в лицо пассажиру трамвая - РИА Новости, 23.11.2024
В Петербурге школьник распылил газ в лицо пассажиру трамвая
Полицейские Санкт-Петербурга задержали подростка, который, повздорив с кондуктором трамвая в компании ровесников, распылил газ в лицо пассажиру, вступившемуся... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T14:24
2024-11-23T14:24
2024-11-23T14:30
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Полицейские Санкт-Петербурга задержали подростка, который, повздорив с кондуктором трамвая в компании ровесников, распылил газ в лицо пассажиру, вступившемуся за кондуктора, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информировало ведомство 17 ноября, инцидент произошел на проспекте Авиаконструкторов в Санкт-Петербурге. Один из пассажиров трамвая, ехавший с супругой, заступился за кондуктора, с которым повздорила группа подростков, и ему в лицо распылили газ из баллончика. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве, уточняют в ГУМВД. "Двадцать первого ноября... у дома 4/3 по улице Маршала Новикова... сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержан 15-летний ученик 7 класса", – говорится в сообщении. Как отмечается, подозреваемый школьник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за разбой.
https://ria.ru/20240731/novosibirsk-1963186032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге школьник распылил газ в лицо пассажиру трамвая
В Петербурге задержали подростка, распылившего газ в лицо пассажиру трамвая
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости.
Полицейские Санкт-Петербурга задержали подростка, который, повздорив с кондуктором трамвая в компании ровесников, распылил газ в лицо пассажиру, вступившемуся за кондуктора, сообщила пресс-служба
регионального главка МВД РФ.
Как информировало ведомство 17 ноября, инцидент произошел на проспекте Авиаконструкторов в Санкт-Петербурге. Один из пассажиров трамвая, ехавший с супругой, заступился за кондуктора, с которым повздорила группа подростков, и ему в лицо распылили газ из баллончика.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве, уточняют в ГУМВД.
"Двадцать первого ноября... у дома 4/3 по улице Маршала Новикова... сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержан 15-летний ученик 7 класса", – говорится в сообщении.
Как отмечается, подозреваемый школьник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за разбой.