https://ria.ru/20241123/peterburg-1985343779.html

В Петербурге школьник распылил газ в лицо пассажиру трамвая

В Петербурге школьник распылил газ в лицо пассажиру трамвая - РИА Новости, 23.11.2024

В Петербурге школьник распылил газ в лицо пассажиру трамвая

Полицейские Санкт-Петербурга задержали подростка, который, повздорив с кондуктором трамвая в компании ровесников, распылил газ в лицо пассажиру, вступившемуся... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T14:24

2024-11-23T14:24

2024-11-23T14:30

происшествия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Полицейские Санкт-Петербурга задержали подростка, который, повздорив с кондуктором трамвая в компании ровесников, распылил газ в лицо пассажиру, вступившемуся за кондуктора, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информировало ведомство 17 ноября, инцидент произошел на проспекте Авиаконструкторов в Санкт-Петербурге. Один из пассажиров трамвая, ехавший с супругой, заступился за кондуктора, с которым повздорила группа подростков, и ему в лицо распылили газ из баллончика. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве, уточняют в ГУМВД. "Двадцать первого ноября... у дома 4/3 по улице Маршала Новикова... сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержан 15-летний ученик 7 класса", – говорится в сообщении. Как отмечается, подозреваемый школьник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за разбой.

https://ria.ru/20240731/novosibirsk-1963186032.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)