https://ria.ru/20241123/peskov-1985348758.html
В Кремле ответили, почему о разработке "Орешника" не было известно
В Кремле ответили, почему о разработке "Орешника" не было известно - РИА Новости, 23.11.2024
В Кремле ответили, почему о разработке "Орешника" не было известно
Информация о новых разработках России в области вооружений никому не известна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T15:04
2024-11-23T15:04
2024-11-23T15:31
ракета "орешник"
россия
новое оружие россии
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Информация о новых разработках России в области вооружений никому не известна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину."Я уверен, что мы с вами не знаем и сейчас о новых грядущих разработках", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему о разработке новейшей ракеты средней дальности "Орешник" ранее никто не знал. Видео выложено в Telegram-канале журналиста.В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
https://ria.ru/20241123/oreshnik-1985338118.html
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ракета "орешник", россия, дмитрий песков
Ракета "Орешник", Россия, Новое оружие России, Дмитрий Песков
В Кремле ответили, почему о разработке "Орешника" не было известно
Песков: о новых разработках России в области вооружений никому не известно