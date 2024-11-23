https://ria.ru/20241123/pereezd-1985364898.html

В "Русском доме" в Белграде рассказали о причинах переезда россиян в Сербию

В "Русском доме" в Белграде рассказали о причинах переезда россиян в Сербию - РИА Новости, 23.11.2024

В "Русском доме" в Белграде рассказали о причинах переезда россиян в Сербию

Россияне, переехавшие в Сербию после начала СВО прежде всего хотели сохранить тот образ жизни, который был у них в России, заявил глава представительства... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T17:32

2024-11-23T17:32

2024-11-23T17:32

россия

сербия

белград (город)

эмир кустурица

патриарх сербский порфирий

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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ДРВЕНГРАД (Сербия), 23 ноя – РИА Новости. Россияне, переехавшие в Сербию после начала СВО прежде всего хотели сохранить тот образ жизни, который был у них в России, заявил глава представительства Россотрудничества - Российского центра науки и культуры "Русский дом" в Белграде Евгений Баранов. Международный фестиваль документальных фильмов "RT-ДОК: Время наших героев" с участием сербского режиссера Эмира Кустурицы, российских военкоров Александра Сладкова, Семена Пегова и Ольги Кирий проходит 22-24 ноября в построенной сербским режиссером Эмиром Кустурицей кино-деревне Дрвенград в горах на западе Сербии. В субботу в рамках фестиваля состоялся круглый стол "Культура отмены". "Когда началась СВО они буквально сбежали. В этом не слишком много политики, только страх и поиск комфорта. Только попытка сохранить тот образ жизни, при котором они выросли в России в стабильности, комфорте, с открытыми окнами на Запад и на Восток. Это была попытка ничего не менять, когда весь мир начал меняться, как будто ничего не произошло", - заявил директор "Русского дома" в ходе дискуссии. Он отметил, что из-за приехавших в эти более чем два с половиной года граждан РФ происходит "некоторая девальвация отношения сербов к русским, и даже таксисты осторожнее стали выражать свои симпатии". "Посмотрим, что будет с ними (приехавшими гражданами РФ - ред.) в Белграде, какой след они оставят в Сербии. Думаю, что от них все же будет польза, приехало много очень образованных людей, ИТ-специалистов", - подытожил Баранов. Посольство РФ ранее сообщало об около 150 тысячах граждан РФ, приехавших в Сербию после начала СВО. В субботу программа показов началась с документального фильма RT "Я живой" об освобождении Мариуполя в 2022 году. Среди документальных картин фестиваля в Дрвенграде будет представлена лента "Боснийский разлом. Взгляд из Республики Сербской" о событиях 30-летней давности на Балканах, и том, насколько прочен и справедлив мир, установившийся после подписания Дейтонских соглашений. Будет показан и документальный фильм Йована Марковича "Люди Христовы. Наше время" о судьбе христианства в современном мире и гонениям на Украинскую православную церковь со стороны киевских властей. На премьере картины в Сербии ранее присутствовал Патриарх Сербский Порфирий. В декабре планируются премьера в России, авторы надеются, что ее посетит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Будет показана и лента "Русофобия: история ненависти", историки и политологи рассказывают в ней, как русофобию культивировали веками и как ее используют сейчас западные политики. Состоится и премьера документальной картины RT "Исцеление" с историями украинских военнопленных, решивших добровольно сложить оружие. Программа всего насчитывает более 70 фильмов российских и иностранных авторов, в том числе документалистов из Италии, Франции и США. Показы фильмов фестиваля уже состоялись в 18 странах.

https://ria.ru/20241027/mihalkov-1980406759.html

https://ria.ru/20241024/serbiya-1979716518.html

https://ria.ru/20241122/serbija-1985260934.html

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россия, сербия, белград (город), эмир кустурица, патриарх сербский порфирий, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), украинская православная церковь, в мире