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Глава Пентагона провел разговор с министром обороны Израиля - РИА Новости, 23.11.2024
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16:15 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/pentagon-1985357993.html
Глава Пентагона провел разговор с министром обороны Израиля
Глава Пентагона провел разговор с министром обороны Израиля - РИА Новости, 23.11.2024
Глава Пентагона провел разговор с министром обороны Израиля
Глава Пентагона Ллойд Остин провел разговор с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем, сообщает американское ведомство. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T16:15
2024-11-23T16:15
в мире
израиль
сша
ливан
ллойд остин
исраэль кац
биньямин нетаньяху
международный уголовный суд
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин провел разговор с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем, сообщает американское ведомство. "Министр обороны Ллойд Остин сегодня поговорил с израильским министром обороны Исраэлем Кацем, чтобы рассмотреть региональные угрозы, обсудить текущие операции Израиля и подтвердить нерушимую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля", - говорится в публикации на сайте минобороны США. Остин также подтвердил приверженность США дипломатическому урегулированию ситуации в Ливане и призвал правительство Израиля продолжать предпринимать шаги по улучшению тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа. В четверг Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. Президент США Джо Байден назвал возмутительным решение МУС. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,5 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241122/bayden-1985109468.html
https://ria.ru/20241123/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, израиль, сша, ливан, ллойд остин, исраэль кац, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд, министерство обороны сша, хезболла
В мире, Израиль, США, Ливан, Ллойд Остин, Исраэль Кац, Биньямин Нетаньяху, Международный уголовный суд, Министерство обороны США, Хезболла
Глава Пентагона провел разговор с министром обороны Израиля

Глава Пентагона Остин провел разговор с министром обороны Израиля Кацем

© AP Photo / Alex BrandonЛлойд Остин
Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Ллойд Остин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин провел разговор с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем, сообщает американское ведомство.
"Министр обороны Ллойд Остин сегодня поговорил с израильским министром обороны Исраэлем Кацем, чтобы рассмотреть региональные угрозы, обсудить текущие операции Израиля и подтвердить нерушимую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля", - говорится в публикации на сайте минобороны США.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Байден возмутился решением МУС об ордере на арест руководства Израиля
22 ноября, 02:45
Остин также подтвердил приверженность США дипломатическому урегулированию ситуации в Ливане и призвал правительство Израиля продолжать предпринимать шаги по улучшению тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа.
В четверг Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. Президент США Джо Байден назвал возмутительным решение МУС.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,5 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
 
В миреИзраильСШАЛиванЛлойд ОстинИсраэль КацБиньямин НетаньяхуМеждународный уголовный судМинистерство обороны СШАХезболла
 
 
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