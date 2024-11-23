Глава Пентагона провел разговор с министром обороны Израиля
Глава Пентагона Остин провел разговор с министром обороны Израиля Кацем
© AP Photo / Alex BrandonЛлойд Остин
© AP Photo / Alex Brandon
Ллойд Остин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин провел разговор с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем, сообщает американское ведомство.
"Министр обороны Ллойд Остин сегодня поговорил с израильским министром обороны Исраэлем Кацем, чтобы рассмотреть региональные угрозы, обсудить текущие операции Израиля и подтвердить нерушимую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля", - говорится в публикации на сайте минобороны США.
В четверг Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. Президент США Джо Байден назвал возмутительным решение МУС.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,5 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.