https://ria.ru/20241123/otmena-1985398115.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 23.11.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T23:21
2024-11-23T23:21
2024-11-23T23:21
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов в своем Telegram-канале. Ракетную опасность Смирнов объявил в субботу в 22.55 мск.
https://ria.ru/20241123/otmena-1985356152.html
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курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области отменили ракетную опасность
Губернатор Смирнов: в Курской области отменили ракетную опасность