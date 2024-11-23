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В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 23.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:21 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/otmena-1985398115.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 23.11.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T23:21
2024-11-23T23:21
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов в своем Telegram-канале. Ракетную опасность Смирнов объявил в субботу в 22.55 мск.
https://ria.ru/20241123/otmena-1985356152.html
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курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области отменили ракетную опасность

Губернатор Смирнов: в Курской области отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоенный ВС РФ держит БПЛА
Военный ВС РФ держит БПЛА - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов.
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.
Ракетную опасность Смирнов объявил в субботу в 22.55 мск.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)
 
 
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