https://ria.ru/20241123/otmena-1985396881.html

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 23.11.2024

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T22:55

2024-11-23T22:55

2024-11-23T22:55

происшествия

липецкая область

игорь артамонов

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщило ГУМЧС по региону. Губернатор Игорь Артамонов сообщил о введении воздушной опасности в 22.23 мск, ее отменили через 19 минут. "Отбой желтого уровня "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20241123/otmena-1985356152.html

липецкая область

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происшествия, липецкая область, игорь артамонов