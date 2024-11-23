https://ria.ru/20241123/otmena-1985396881.html
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 23.11.2024
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T22:55
2024-11-23T22:55
2024-11-23T22:55
происшествия
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщило ГУМЧС по региону. Губернатор Игорь Артамонов сообщил о введении воздушной опасности в 22.23 мск, ее отменили через 19 минут. "Отбой желтого уровня "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20241123/otmena-1985356152.html
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происшествия, липецкая область, игорь артамонов
Происшествия, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области спустя 19 минут отменили режим воздушной опасности