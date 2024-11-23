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СБУ заинтересовалась блогером, предупредившим о мощности ракеты "Орешник" - РИА Новости, 23.11.2024
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22:24 23.11.2024 (обновлено: 22:47 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/oreshnik-1985394136.html
СБУ заинтересовалась блогером, предупредившим о мощности ракеты "Орешник"
СБУ заинтересовалась блогером, предупредившим о мощности ракеты "Орешник" - РИА Новости, 23.11.2024
СБУ заинтересовалась блогером, предупредившим о мощности ракеты "Орешник"
К кандидату химических наук, украинскому блогеру Глебу Репичу, который ранее предупреждал о последствиях удара ракетой "Орешник", пришли сотрудники Службы... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T22:24
2024-11-23T22:47
в мире
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. К кандидату химических наук, украинскому блогеру Глебу Репичу, который ранее предупреждал о последствиях удара ракетой "Орешник", пришли сотрудники Службы безопасности Украины, сообщает "Страна.ua"."Репич, который в эфире ТВ предупреждал об ужасных последствиях ядерного удара по Киеву, сообщил, что к нему после эфира приходила СБУ. Поэтому он записал блог с извинениями и заявил, что никого не хотел пугать своими прогнозами", — говорится в публикации.Ранее Репич предположил, что для полного уничтожения всех районов Киева было бы достаточно пяти новых российских баллистических ракет, а шестой можно уничтожить пригород.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украиныв ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в этом случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.Ранее газета New York Times сообщила, что президент СШАДжо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
https://ria.ru/20241123/udar-1985351125.html
https://ria.ru/20241123/udar-1985379866.html
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в мире, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, киев
В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Киев
СБУ заинтересовалась блогером, предупредившим о мощности ракеты "Орешник"

СБУ приходила к предупреждавшему о последствиях удара "Орешника" блогеру Репичу

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. К кандидату химических наук, украинскому блогеру Глебу Репичу, который ранее предупреждал о последствиях удара ракетой "Орешник", пришли сотрудники Службы безопасности Украины, сообщает "Страна.ua".
"Репич, который в эфире ТВ предупреждал об ужасных последствиях ядерного удара по Киеву, сообщил, что к нему после эфира приходила СБУ. Поэтому он записал блог с извинениями и заявил, что никого не хотел пугать своими прогнозами", — говорится в публикации.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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Ранее Репич предположил, что для полного уничтожения всех районов Киева было бы достаточно пяти новых российских баллистических ракет, а шестой можно уничтожить пригород.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украиныв ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в этом случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.
Ранее газета New York Times сообщила, что президент СШАДжо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
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