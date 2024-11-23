https://ria.ru/20241123/oreshnik-1985352047.html

В Крыму прокомментировали реакцию Запада на испытание ракеты "Орешник"

В Крыму прокомментировали реакцию Запада на испытание ракеты "Орешник" - РИА Новости, 23.11.2024

В Крыму прокомментировали реакцию Запада на испытание ракеты "Орешник"

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал реакцию Запада на испытание российской ракеты "Орешник" "хорошей миной при плохой игре". РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T15:36

2024-11-23T15:36

2024-11-23T15:36

технологии

россия

владимир константинов

владимир путин

первый запуск ракеты "орешник"

в мире

ракета "орешник"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал реакцию Запада на испытание российской ракеты "Орешник" "хорошей миной при плохой игре". Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. "Конечно Запад, Европа пытаются делать хорошую мину при плохой игре – мол, не испугались. И наперегонки транслируют это. Но западное сообщество реально содрогнулось. Это же западная ментальность. Она специфическая. Они поняли, что шутки кончились", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, для многих стало откровением, что Россия реально может "врезать в ответ". "Их пропаганда годами убаюкивала их байками о "бензоколонке". А "бензоколонка" оказалась с ракетами, да такими, которых у всего Запада нет. И спасения от них у Запада нет. Их технологически превзошли и продемонстрировали это буквально в прямом эфире. Ничего хуже для них нет. Они стали догадываться, что что-то с ними не так.. Уязвимость всех их хваленых систем ПВО и ПРО всем очевидна", - сказал глава парламента. По его словам, попытки на Западе приуменьшить значение ракетной системы "Орешник", как и предостережения России, выглядят нелепо.

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985108275.html

https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html

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технологии, россия, владимир константинов, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник", в мире, ракета "орешник"