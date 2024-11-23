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В Крыму прокомментировали реакцию Запада на испытание ракеты "Орешник" - РИА Новости, 23.11.2024
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15:36 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/oreshnik-1985352047.html
В Крыму прокомментировали реакцию Запада на испытание ракеты "Орешник"
В Крыму прокомментировали реакцию Запада на испытание ракеты "Орешник" - РИА Новости, 23.11.2024
В Крыму прокомментировали реакцию Запада на испытание ракеты "Орешник"
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал реакцию Запада на испытание российской ракеты "Орешник" "хорошей миной при плохой игре". РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T15:36
2024-11-23T15:36
технологии
россия
владимир константинов
владимир путин
первый запуск ракеты "орешник"
в мире
ракета "орешник"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал реакцию Запада на испытание российской ракеты "Орешник" "хорошей миной при плохой игре". Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. "Конечно Запад, Европа пытаются делать хорошую мину при плохой игре – мол, не испугались. И наперегонки транслируют это. Но западное сообщество реально содрогнулось. Это же западная ментальность. Она специфическая. Они поняли, что шутки кончились", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, для многих стало откровением, что Россия реально может "врезать в ответ". "Их пропаганда годами убаюкивала их байками о "бензоколонке". А "бензоколонка" оказалась с ракетами, да такими, которых у всего Запада нет. И спасения от них у Запада нет. Их технологически превзошли и продемонстрировали это буквально в прямом эфире. Ничего хуже для них нет. Они стали догадываться, что что-то с ними не так.. Уязвимость всех их хваленых систем ПВО и ПРО всем очевидна", - сказал глава парламента. По его словам, попытки на Западе приуменьшить значение ракетной системы "Орешник", как и предостережения России, выглядят нелепо.
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985108275.html
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технологии, россия, владимир константинов, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник", в мире, ракета "орешник"
Технологии, Россия, Владимир Константинов, Владимир Путин, Первый запуск ракеты "Орешник", В мире, Ракета "Орешник"
В Крыму прокомментировали реакцию Запада на испытание ракеты "Орешник"

Депутат крымского парламента: на Западе испугались испытания ракеты "Орешник"

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПарламент Крыма
Парламент Крыма - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал реакцию Запада на испытание российской ракеты "Орешник" "хорошей миной при плохой игре".
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Пуск ракеты - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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22 ноября, 02:09
"Конечно Запад, Европа пытаются делать хорошую мину при плохой игре – мол, не испугались. И наперегонки транслируют это. Но западное сообщество реально содрогнулось. Это же западная ментальность. Она специфическая. Они поняли, что шутки кончились", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, для многих стало откровением, что Россия реально может "врезать в ответ".
"Их пропаганда годами убаюкивала их байками о "бензоколонке". А "бензоколонка" оказалась с ракетами, да такими, которых у всего Запада нет. И спасения от них у Запада нет. Их технологически превзошли и продемонстрировали это буквально в прямом эфире. Ничего хуже для них нет. Они стали догадываться, что что-то с ними не так.. Уязвимость всех их хваленых систем ПВО и ПРО всем очевидна", - сказал глава парламента.
По его словам, попытки на Западе приуменьшить значение ракетной системы "Орешник", как и предостережения России, выглядят нелепо.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Слово "Орешнику": Путин больше ничего говорить не будет
22 ноября, 00:53
 
ТехнологииРоссияВладимир КонстантиновВладимир ПутинПервый запуск ракеты "Орешник"В миреРакета "Орешник"
 
 
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