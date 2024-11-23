https://ria.ru/20241123/oreshnik-1985350351.html

На Западе сделали тревожное заявление после удара "Орешником"

На Западе сделали тревожное заявление после удара "Орешником" - РИА Новости, 23.11.2024

На Западе сделали тревожное заявление после удара "Орешником"

Западные страны не способны противостоять ударам баллистической ракетой "Орешник", заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T15:23

2024-11-23T15:23

2024-11-23T23:31

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Западные страны не способны противостоять ударам баллистической ракетой "Орешник", заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Русские способны атаковать цели в любой точке европейского континента с помощью таких ракет, и нет никакой защиты от них", — отметил он.По словам эксперта, западные правительства должны брать этот факт во внимание. Меркурис пояснил, что у них просто нет возможности перехватить эти системы."Отведенных 15 минут будет недостаточно для выработки каких-либо контрмер", — резюмировал аналитик.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.

https://ria.ru/20241123/udar-1985346584.html

https://ria.ru/20241123/oreshnik-1985338118.html

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в мире, россия, джо байден, вооруженные силы украины, владимир путин, украина, днепропетровск