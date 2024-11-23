В Британии подсчитали, за сколько "Орешник" долетит до Европы
Daily Mail: "Орешник" может долететь до любого города Европы за 20 минут
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Британская газета Daily Mail подсчитала, что российской баллистической ракете "Орешник" понадобится меньше 20 минут, чтобы достичь любого европейского города.
"Европу отделяет от армагеддона всего несколько минут из-за новой ракеты Путина <…> Экспериментальная гиперзвуковая ракета <…> может нанести удар по любому городу в Европе менее чем за 20 минут", — говорится в статье.
Британцы обратились к Путину после заявления о новой ракете
21 ноября, 23:39
Если "Орешник" запустят с ракетного полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, то он долетит до Берлина за 11-12 минут, до Рима — за 13-14, до Брюсселя — за 14-15, до Парижа — за 15-16, а до Лондона — за 16-17.
Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам, в котором заявил, что российские войска в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытали одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник". Военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.
Западу лучше поверить Путину
Вчера, 08:00