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В Британии подсчитали, за сколько "Орешник" долетит до Европы - РИА Новости, 23.11.2024
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Новое оружие России
 
13:06 23.11.2024 (обновлено: 13:55 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/oreshnik-1985338118.html
В Британии подсчитали, за сколько "Орешник" долетит до Европы
В Британии подсчитали, за сколько "Орешник" долетит до Европы - РИА Новости, 23.11.2024
В Британии подсчитали, за сколько "Орешник" долетит до Европы
Британская газета Daily Mail подсчитала, что российской баллистической ракете "Орешник" понадобится меньше 20 минут, чтобы достичь любого европейского города. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T13:06
2024-11-23T13:55
новое оружие россии
в мире
россия
днепропетровск
ссср
владимир путин
европа
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Британская газета Daily Mail подсчитала, что российской баллистической ракете "Орешник" понадобится меньше 20 минут, чтобы достичь любого европейского города. "Европу отделяет от армагеддона всего несколько минут из-за новой ракеты Путина &lt;…&gt; Экспериментальная гиперзвуковая ракета &lt;…&gt; может нанести удар по любому городу в Европе менее чем за 20 минут", — говорится в статье. Если "Орешник" запустят с ракетного полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, то он долетит до Берлина за 11-12 минут, до Рима — за 13-14, до Брюсселя — за 14-15, до Парижа — за 15-16, а до Лондона — за 16-17.Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам, в котором заявил, что российские войска в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытали одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник". Военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.
https://ria.ru/20241121/putin-1985101888.html
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в мире, россия, днепропетровск, ссср, владимир путин, европа
Новое оружие России, В мире, Россия, Днепропетровск, СССР, Владимир Путин, Европа
В Британии подсчитали, за сколько "Орешник" долетит до Европы

Daily Mail: "Орешник" может долететь до любого города Европы за 20 минут

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Британская газета Daily Mail подсчитала, что российской баллистической ракете "Орешник" понадобится меньше 20 минут, чтобы достичь любого европейского города.
"Европу отделяет от армагеддона всего несколько минут из-за новой ракеты Путина <…> Экспериментальная гиперзвуковая ракета <…> может нанести удар по любому городу в Европе менее чем за 20 минут", — говорится в статье.
Лондон - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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21 ноября, 23:39
Если "Орешник" запустят с ракетного полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, то он долетит до Берлина за 11-12 минут, до Рима — за 13-14, до Брюсселя — за 14-15, до Парижа — за 15-16, а до Лондона — за 16-17.
Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам, в котором заявил, что российские войска в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытали одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник". Военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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