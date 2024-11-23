https://ria.ru/20241123/oreshnik-1985312543.html

Иранский эксперт прокомментировал применение Россией ракеты "Орешник"

Иранский эксперт прокомментировал применение Россией ракеты "Орешник" - РИА Новости, 23.11.2024

Иранский эксперт прокомментировал применение Россией ракеты "Орешник"

Применение Москвой ракетных систем средней дальности "Орешник" было превентивным актом обороны России перед лицом новых угроз и ответом на разрешение... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T08:12

2024-11-23T08:12

2024-11-23T08:12

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

владимир путин

нато

первый запуск ракеты "орешник"

ракета "орешник"

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ТЕГЕРАН, 23 ноя – РИА Новости. Применение Москвой ракетных систем средней дальности "Орешник" было превентивным актом обороны России перед лицом новых угроз и ответом на разрешение Вашингтоном Киеву осуществлять удары по российской территории, заявил РИА Новости иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер. Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. "Применение - впервые - армией Российской Федерации гиперзвуковых баллистических ракет "Орешник" было ответом на враждебную и создающую напряженность политику США, (связанную с - ред.) разрешением неонацистскому киевскому режиму атаковать российскую территорию, (а также было - ред.) превентивным актом обороны России перед лицом новых угроз и посланием, (говорящим о том, что - ред.) российская армия обладает самым современным и самым подготовленным вооружением... (появления которого - ред.) Запад не ожидал", - сказал Модаббер. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, сша, владимир путин, нато, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник", в мире