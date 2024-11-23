Иранский эксперт прокомментировал применение Россией ракеты "Орешник"
Эксперт Модаббер назвал применение РФ ракет "Орешник" превентивным актом обороны
Кадр видео удара ракетой "Орешник" по Днепропетровску
Кадр видео удара ракетой "Орешник" по Днепропетровску
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ТЕГЕРАН, 23 ноя – РИА Новости. Применение Москвой ракетных систем средней дальности "Орешник" было превентивным актом обороны России перед лицом новых угроз и ответом на разрешение Вашингтоном Киеву осуществлять удары по российской территории, заявил РИА Новости иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер.
Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
"Применение - впервые - армией Российской Федерации гиперзвуковых баллистических ракет "Орешник" было ответом на враждебную и создающую напряженность политику США, (связанную с - ред.) разрешением неонацистскому киевскому режиму атаковать российскую территорию, (а также было - ред.) превентивным актом обороны России перед лицом новых угроз и посланием, (говорящим о том, что - ред.) российская армия обладает самым современным и самым подготовленным вооружением... (появления которого - ред.) Запад не ожидал", - сказал Модаббер.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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