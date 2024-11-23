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Иранский эксперт прокомментировал применение Россией ракеты "Орешник" - РИА Новости, 23.11.2024
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08:12 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/oreshnik-1985312543.html
Иранский эксперт прокомментировал применение Россией ракеты "Орешник"
Иранский эксперт прокомментировал применение Россией ракеты "Орешник" - РИА Новости, 23.11.2024
Иранский эксперт прокомментировал применение Россией ракеты "Орешник"
Применение Москвой ракетных систем средней дальности "Орешник" было превентивным актом обороны России перед лицом новых угроз и ответом на разрешение... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T08:12
2024-11-23T08:12
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
владимир путин
нато
первый запуск ракеты "орешник"
ракета "орешник"
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ТЕГЕРАН, 23 ноя – РИА Новости. Применение Москвой ракетных систем средней дальности "Орешник" было превентивным актом обороны России перед лицом новых угроз и ответом на разрешение Вашингтоном Киеву осуществлять удары по российской территории, заявил РИА Новости иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер. Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. "Применение - впервые - армией Российской Федерации гиперзвуковых баллистических ракет "Орешник" было ответом на враждебную и создающую напряженность политику США, (связанную с - ред.) разрешением неонацистскому киевскому режиму атаковать российскую территорию, (а также было - ред.) превентивным актом обороны России перед лицом новых угроз и посланием, (говорящим о том, что - ред.) российская армия обладает самым современным и самым подготовленным вооружением... (появления которого - ред.) Запад не ожидал", - сказал Модаббер. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html
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россия, украина, сша, владимир путин, нато, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник", в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Путин, НАТО, Первый запуск ракеты "Орешник", Ракета "Орешник", В мире
Иранский эксперт прокомментировал применение Россией ракеты "Орешник"

Эксперт Модаббер назвал применение РФ ракет "Орешник" превентивным актом обороны

Кадр видео удара ракетой "Орешник" по Днепропетровску
Кадр видео удара ракетой Орешник по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Кадр видео удара ракетой "Орешник" по Днепропетровску
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ТЕГЕРАН, 23 ноя – РИА Новости. Применение Москвой ракетных систем средней дальности "Орешник" было превентивным актом обороны России перед лицом новых угроз и ответом на разрешение Вашингтоном Киеву осуществлять удары по российской территории, заявил РИА Новости иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер.
Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Западу лучше поверить Путину
08:00
"Применение - впервые - армией Российской Федерации гиперзвуковых баллистических ракет "Орешник" было ответом на враждебную и создающую напряженность политику США, (связанную с - ред.) разрешением неонацистскому киевскому режиму атаковать российскую территорию, (а также было - ред.) превентивным актом обороны России перед лицом новых угроз и посланием, (говорящим о том, что - ред.) российская армия обладает самым современным и самым подготовленным вооружением... (появления которого - ред.) Запад не ожидал", - сказал Модаббер.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Крепкий "Орешник": Европе нечем крыть
Вчера, 14:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинНАТОПервый запуск ракеты "Орешник"Ракета "Орешник"В мире
 
 
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