https://ria.ru/20241123/oreshnik-1985311109.html

Эксперт отметил заслугу контрразведки ФСБ в создании "Орешника"

Эксперт отметил заслугу контрразведки ФСБ в создании "Орешника" - РИА Новости, 23.11.2024

Эксперт отметил заслугу контрразведки ФСБ в создании "Орешника"

Российская контрразведка надежно обеспечила секретность создания баллистической гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник", это новый безусловный успех... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T07:38

2024-11-23T07:38

2024-11-23T07:38

россия

днепропетровск

ссср

игорь коротченко

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ракета "орешник"

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российская контрразведка надежно обеспечила секретность создания баллистической гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник", это новый безусловный успех ФСБ России, особенно ценный тем, что он достигнут в сложных условиях специальной военной операции, заявил РИА Новости один из ведущих отечественных военных аналитиков, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Орешник" не является модернизацией старых советских систем - он создан на базе новейших разработок специалистами в современной России, заявил Путин в пятницу на совещании с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений. Скорость разработки "Орешника" и достигнутые результаты вызывают гордость и восхищение, подчеркнул президент РФ. "Создание нового ракетного комплекса средней дальности стало неожиданностью для Запада. Хотя наше руководство предупреждало, что Россия будет вести такие разработки после выхода США из договора по ПРО", - сказал РИА Новости Коротченко. Путин неоднократно, в том числе выступая на расширенных коллегиях ФСБ, называл защиту перспективных военных разработок одним из приоритетов работы российской контрразведки. "На этапе любой критически важной разработки обеспечивается комплекс контрразведывательных мероприятий как по линии центрального аппарата ФСБ, так и территориальных подразделений, с целью скрыть ведущиеся работы либо ввести противника в заблуждение относительно хода работ, их целей, сроков. Критически важные разработки не должны стать известны противнику ранее, чем это будет сочтено целесообразным высшим военно-политическим руководством страны", - пояснил Коротченко. В 2018 году сделанное в послании Федеральному Собранию заявление Путина о наличии у России новых образцов стратегических вооружений, не имеющих аналогов в мире, стало полной неожиданностью для Запада, и в этом тоже была очень большая заслуга российской контрразведки, добавил эксперт. "Поэтому мы можем сказать, что и сейчас, вплоть до момента пуска "Орешника", ФСБ умело обеспечила необходимую секретность. Здесь надо отметить, очевидно, и Департамент военной контрразведки, и Службу экономической безопасности ФСБ", - уточнил Коротченко. На базе посольств недружественных стран в России действуют полноценные резидентуры разведок этих государств, они имеют в своем штате разведчиков под дипломатическим прикрытием, то же самое касается аппарата военных атташе, отметил собеседник агентства. И в число главных разведывательных приоритетов, которые ставятся перед ними, входит получение любой информации о передовых военно-технических разработках России, особенно в области ракетостроения, добавил Коротченко. "Поэтому мы сейчас вправе говорить о новом безусловном успехе сотрудников ФСБ, который особенно ценен тем, что достигнут в условиях спецоперации, когда оперативная обстановка в целом является сложной, и перед органами государственной безопасности России, очевидно, стоит очень много различных задач", - подчеркнул Коротченко.

https://ria.ru/20241123/zelenskiy-1985307577.html

https://ria.ru/20241123/oreshnik-1985308865.html

https://ria.ru/20241122/medvedev-1985295850.html

россия

днепропетровск

ссср

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россия, днепропетровск, ссср, игорь коротченко, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ракета "орешник"