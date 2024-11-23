Египетский генерал назвал применение "Орешника" на Украине четким посланием
Египетский генерал аль-Халаби назвал удар "Орешником" четким посланием Путина
Кадр из видео удара ракетой "Орешник"
Кадр из видео удара ракетой "Орешник". Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Применение Москвой гиперзвуковых ракетных систем средней дальности "Орешник" на Украине является четким посланием президента РФ Владимира Путина странам коллективного Запада, свидетельствующее о наличии на вооружении у России передового ракетного комплекса, заявил РИА Новости отставной генерал-майор ВВС египетского генерального штаба и советник при Военной академии высших и стратегических исследований Египта Хишам аль-Халаби.
Путин в четверг выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
"Конечно, использование гиперзвуковых ракет - это четкое послание. Давайте скажем это немного по-другому: русские могли бы использовать не гиперзвуковые ракеты, то есть те ракеты, скорость которых не превышает 5 Махов, но сам факт использования гиперзвуковых ракет на театре военных действий, который позволяет использовать обычные ракеты, это очень четкий сигнал о том, что у России есть гиперзвуковое оружие, к которому у Европы и Америки нет противодействия", - сказал аль-Халаби.
Собеседник агентства также подчеркнул, что в мире, и особенно в США и странах Европы, не существует систем противоракетной обороны, способных эффективно отражать гиперзвуковые ракеты. В качестве примера эксперт привел ракеты "Кинжал", отметив, что "Орешник" является гораздо более трудным для перехвата видом вооружения.
"Таким образом, это послание несет в себе два: неядерное послание об эскалации неядерным вооружением, и более долгосрочное, ядерное послание о том, что эти ракеты могут быть оснащены тактическими ядерными средствами поражения, которые невозможно отразить, и я повторяю, что до сих пор в Европе и в США в целом нет систем, способных сбивать гиперзвуковые ракеты", - добавил аль-Халаби.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.