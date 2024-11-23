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Египетский генерал назвал применение "Орешника" на Украине четким посланием - РИА Новости, 23.11.2024
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06:25 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/oreshnik-1985308865.html
Египетский генерал назвал применение "Орешника" на Украине четким посланием
Египетский генерал назвал применение "Орешника" на Украине четким посланием - РИА Новости, 23.11.2024
Египетский генерал назвал применение "Орешника" на Украине четким посланием
Применение Москвой гиперзвуковых ракетных систем средней дальности "Орешник" на Украине является четким посланием президента РФ Владимира Путина странам... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T06:25
2024-11-23T06:25
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Применение Москвой гиперзвуковых ракетных систем средней дальности "Орешник" на Украине является четким посланием президента РФ Владимира Путина странам коллективного Запада, свидетельствующее о наличии на вооружении у России передового ракетного комплекса, заявил РИА Новости отставной генерал-майор ВВС египетского генерального штаба и советник при Военной академии высших и стратегических исследований Египта Хишам аль-Халаби. Путин в четверг выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. "Конечно, использование гиперзвуковых ракет - это четкое послание. Давайте скажем это немного по-другому: русские могли бы использовать не гиперзвуковые ракеты, то есть те ракеты, скорость которых не превышает 5 Махов, но сам факт использования гиперзвуковых ракет на театре военных действий, который позволяет использовать обычные ракеты, это очень четкий сигнал о том, что у России есть гиперзвуковое оружие, к которому у Европы и Америки нет противодействия", - сказал аль-Халаби. Собеседник агентства также подчеркнул, что в мире, и особенно в США и странах Европы, не существует систем противоракетной обороны, способных эффективно отражать гиперзвуковые ракеты. В качестве примера эксперт привел ракеты "Кинжал", отметив, что "Орешник" является гораздо более трудным для перехвата видом вооружения. "Таким образом, это послание несет в себе два: неядерное послание об эскалации неядерным вооружением, и более долгосрочное, ядерное послание о том, что эти ракеты могут быть оснащены тактическими ядерными средствами поражения, которые невозможно отразить, и я повторяю, что до сих пор в Европе и в США в целом нет систем, способных сбивать гиперзвуковые ракеты", - добавил аль-Халаби. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241123/zelenskiy-1985307577.html
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украина, россия, европа, владимир путин, сергей лавров, нато
Украина, Россия, Европа, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО
Египетский генерал назвал применение "Орешника" на Украине четким посланием

Египетский генерал аль-Халаби назвал удар "Орешником" четким посланием Путина

Кадр из видео удара ракетой "Орешник"
Кадр из видео удара ракетой Орешник - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Кадр из видео удара ракетой "Орешник". Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Применение Москвой гиперзвуковых ракетных систем средней дальности "Орешник" на Украине является четким посланием президента РФ Владимира Путина странам коллективного Запада, свидетельствующее о наличии на вооружении у России передового ракетного комплекса, заявил РИА Новости отставной генерал-майор ВВС египетского генерального штаба и советник при Военной академии высших и стратегических исследований Египта Хишам аль-Халаби.
Путин в четверг выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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"Конечно, использование гиперзвуковых ракет - это четкое послание. Давайте скажем это немного по-другому: русские могли бы использовать не гиперзвуковые ракеты, то есть те ракеты, скорость которых не превышает 5 Махов, но сам факт использования гиперзвуковых ракет на театре военных действий, который позволяет использовать обычные ракеты, это очень четкий сигнал о том, что у России есть гиперзвуковое оружие, к которому у Европы и Америки нет противодействия", - сказал аль-Халаби.
Собеседник агентства также подчеркнул, что в мире, и особенно в США и странах Европы, не существует систем противоракетной обороны, способных эффективно отражать гиперзвуковые ракеты. В качестве примера эксперт привел ракеты "Кинжал", отметив, что "Орешник" является гораздо более трудным для перехвата видом вооружения.
"Таким образом, это послание несет в себе два: неядерное послание об эскалации неядерным вооружением, и более долгосрочное, ядерное послание о том, что эти ракеты могут быть оснащены тактическими ядерными средствами поражения, которые невозможно отразить, и я повторяю, что до сих пор в Европе и в США в целом нет систем, способных сбивать гиперзвуковые ракеты", - добавил аль-Халаби.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаРоссияЕвропаВладимир ПутинСергей ЛавровНАТО
 
 
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