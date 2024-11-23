https://ria.ru/20241123/opasnost-1985397085.html

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 23.11.2024

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T23:02

2024-11-23T23:02

2024-11-23T23:02

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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КУРСК, 23 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал Смирнов.

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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины, безопасность