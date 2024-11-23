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Умер бывший американский офицер Скотт Беннетт, просивший гражданство России - РИА Новости, 23.11.2024
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04:23 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/ofitser-1985306070.html
Умер бывший американский офицер Скотт Беннетт, просивший гражданство России
Умер бывший американский офицер Скотт Беннетт, просивший гражданство России - РИА Новости, 23.11.2024
Умер бывший американский офицер Скотт Беннетт, просивший гражданство России
Умер бывший американский офицер Скотт Беннетт, ранее просивший президента России Владимира Путина предоставить ему гражданство, сообщает RT. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T04:23
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россия
сша
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Умер бывший американский офицер Скотт Беннетт, ранее просивший президента России Владимира Путина предоставить ему гражданство, сообщает RT."Умер Скотт Беннетт — бывший офицер армии США, автор документальных фильмов RT и постоянный эксперт телеканала", — говорится в сообщении.Информацию о смерти Беннетта подтвердила в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.Будучи офицером армии США, Беннетт был специалистом по информационно-психологической работе. В последние годы критиковал власти США, в том числе за помощь Украине, и подчеркивал, что Донбасс исторически принадлежит России. В 2023 году он посетил ДонбассВ марте 2024 года Беннетт сообщил в эфире телеканала НТВ о том, что попросил предоставить ему российское гражданство.
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россия, сша, донбасс, владимир путин, маргарита симоньян, нтв (телеканал)
Россия, США, Донбасс, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, НТВ (телеканал)
Умер бывший американский офицер Скотт Беннетт, просивший гражданство России

RT: умер бывший офицер ВС США Скотт Беннетт, просивший гражданство России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБывший офицер армии США, политолог Скотт Беннетт
Бывший офицер армии США, политолог Скотт Беннетт - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Бывший офицер армии США, политолог Скотт Беннетт. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Умер бывший американский офицер Скотт Беннетт, ранее просивший президента России Владимира Путина предоставить ему гражданство, сообщает RT.
"Умер Скотт Беннетт — бывший офицер армии США, автор документальных фильмов RT и постоянный эксперт телеканала", — говорится в сообщении.
Информацию о смерти Беннетта подтвердила в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Будучи офицером армии США, Беннетт был специалистом по информационно-психологической работе. В последние годы критиковал власти США, в том числе за помощь Украине, и подчеркивал, что Донбасс исторически принадлежит России. В 2023 году он посетил Донбасс
В марте 2024 года Беннетт сообщил в эфире телеканала НТВ о том, что попросил предоставить ему российское гражданство.
 
РоссияСШАДонбассВладимир ПутинМаргарита СимоньянНТВ (телеканал)
 
 
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