Нетаньяху отказался смягчить позицию по сделке с ХАМАС, пишут СМИ
Axios: Нетаньяху отказал силовикам в смягчении позиции по сделке с ХАМАС
© AP Photo / Abir SultanБиньямин Нетаньяху
© AP Photo / Abir Sultan
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Главы силовых ведомств Израиля просили премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху смягчить свою позицию по сделке с палестинским движением ХАМАС, однако тот отказался, сообщает портал Axios со ссылкой на два израильских официальных лица, знакомых с вопросом.
"В ходе встречи ранее на этой неделе главы Армии обороны Израиля, "Моссада" и Общей службы безопасности (ШАБАК) заявили Нетаньяху, что, по их мнению, ХАМАС вряд ли откажется от своих условий вывода израильских войск из сектора Газа и прекращения войны. Они сказали ему, что если израильское правительство заинтересовано в сделке, оно должно смягчить свою нынешнюю позицию… но Нетаньяху отказался прекратить войну в обмен на сделку по освобождению заложников", - пишет портал.
Отмечается, что Нетаньяху обосновал свою позицию тем, что подобная сделка с ХАМАС позволит движению продолжить свое существование.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.