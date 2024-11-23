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Нетаньяху отказался смягчить позицию по сделке с ХАМАС, пишут СМИ

Нетаньяху отказался смягчить позицию по сделке с ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 23.11.2024

Нетаньяху отказался смягчить позицию по сделке с ХАМАС, пишут СМИ

Главы силовых ведомств Израиля просили премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху смягчить свою позицию по сделке с палестинским движением ХАМАС, однако тот... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T23:11

2024-11-23T23:11

2024-11-23T23:11

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Главы силовых ведомств Израиля просили премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху смягчить свою позицию по сделке с палестинским движением ХАМАС, однако тот отказался, сообщает портал Axios со ссылкой на два израильских официальных лица, знакомых с вопросом. "В ходе встречи ранее на этой неделе главы Армии обороны Израиля, "Моссада" и Общей службы безопасности (ШАБАК) заявили Нетаньяху, что, по их мнению, ХАМАС вряд ли откажется от своих условий вывода израильских войск из сектора Газа и прекращения войны. Они сказали ему, что если израильское правительство заинтересовано в сделке, оно должно смягчить свою нынешнюю позицию… но Нетаньяху отказался прекратить войну в обмен на сделку по освобождению заложников", - пишет портал. Отмечается, что Нетаньяху обосновал свою позицию тем, что подобная сделка с ХАМАС позволит движению продолжить свое существование. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241114/bajden-1983684145.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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