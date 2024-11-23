Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху отказался смягчить позицию по сделке с ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 23.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:11 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/netanyakhu-1985397535.html
Нетаньяху отказался смягчить позицию по сделке с ХАМАС, пишут СМИ
Нетаньяху отказался смягчить позицию по сделке с ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 23.11.2024
Нетаньяху отказался смягчить позицию по сделке с ХАМАС, пишут СМИ
Главы силовых ведомств Израиля просили премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху смягчить свою позицию по сделке с палестинским движением ХАМАС, однако тот... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T23:11
2024-11-23T23:11
в мире
израиль
россия
москва
биньямин нетаньяху
хамас
моссад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecf766169ef922779ec441558a06ff06.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Главы силовых ведомств Израиля просили премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху смягчить свою позицию по сделке с палестинским движением ХАМАС, однако тот отказался, сообщает портал Axios со ссылкой на два израильских официальных лица, знакомых с вопросом. "В ходе встречи ранее на этой неделе главы Армии обороны Израиля, "Моссада" и Общей службы безопасности (ШАБАК) заявили Нетаньяху, что, по их мнению, ХАМАС вряд ли откажется от своих условий вывода израильских войск из сектора Газа и прекращения войны. Они сказали ему, что если израильское правительство заинтересовано в сделке, оно должно смягчить свою нынешнюю позицию… но Нетаньяху отказался прекратить войну в обмен на сделку по освобождению заложников", - пишет портал. Отмечается, что Нетаньяху обосновал свою позицию тем, что подобная сделка с ХАМАС позволит движению продолжить свое существование. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241114/bajden-1983684145.html
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
израиль
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7be6780020dfc981c6f082602dd43130.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, москва, биньямин нетаньяху, хамас, моссад
В мире, Израиль, Россия, Москва, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Моссад
Нетаньяху отказался смягчить позицию по сделке с ХАМАС, пишут СМИ

Axios: Нетаньяху отказал силовикам в смягчении позиции по сделке с ХАМАС

© AP Photo / Abir SultanБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Главы силовых ведомств Израиля просили премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху смягчить свою позицию по сделке с палестинским движением ХАМАС, однако тот отказался, сообщает портал Axios со ссылкой на два израильских официальных лица, знакомых с вопросом.
"В ходе встречи ранее на этой неделе главы Армии обороны Израиля, "Моссада" и Общей службы безопасности (ШАБАК) заявили Нетаньяху, что, по их мнению, ХАМАС вряд ли откажется от своих условий вывода израильских войск из сектора Газа и прекращения войны. Они сказали ему, что если израильское правительство заинтересовано в сделке, оно должно смягчить свою нынешнюю позицию… но Нетаньяху отказался прекратить войну в обмен на сделку по освобождению заложников", - пишет портал.
Президент США Джо Байден встречается с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Байден и Трамп обсудили ситуацию с заложниками в Газе, пишет Axios
14 ноября, 10:51
Отмечается, что Нетаньяху обосновал свою позицию тем, что подобная сделка с ХАМАС позволит движению продолжить свое существование.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
 
В миреИзраильРоссияМоскваБиньямин НетаньяхуХАМАСМоссад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала