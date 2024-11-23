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Сенатор назвал число стран, готовых бороться против неоколониализма - РИА Новости, 23.11.2024
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07:00 23.11.2024 (обновлено: 07:06 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/neokolonializm-1985309638.html
Сенатор назвал число стран, готовых бороться против неоколониализма
Сенатор назвал число стран, готовых бороться против неоколониализма - РИА Новости, 23.11.2024
Сенатор назвал число стран, готовых бороться против неоколониализма
Десяток государств выразили готовность присоединиться к российскому движению "За свободу наций", созданному по инициативе партии "Единая Россия" и направленному РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T07:00
2024-11-23T07:06
россия
пномпень
азия
андрей климов
дмитрий медведев
совет федерации рф
единая россия
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ПНОМПЕНЬ, 23 ноя - РИА Новости. Десяток государств выразили готовность присоединиться к российскому движению "За свободу наций", созданному по инициативе партии "Единая Россия" и направленному против практик неоколониализма, заявил РИА Новости Андрей Климов, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и член бюро постоянного комитета Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП). Генеральная ассамблея МКАПП проходит в Пномпене с 21 по 24 ноября. Тема конференции этого года получила название "В поисках мира и примирения". "В своем сообщении я напомнил присутствующим о том, что есть очень серьезный проект, созданный по инициативе нашей партии. Это проект всемирного неформального движения "За свободу наций" против неоколониализма. Председателем этого движения избран Дмитрий Медведев, председатель нашей партии, зампредседателя Совета безопасности", - отметил Климов. По его словам, пока не все члены МКАПП вошли в это движение. "Поэтому я призвал их, пользуясь случаем, подумать о присоединении к этому движению, поскольку это, на мой взгляд, было бы полезно для любой страны, которая здесь представлена… Исходя из моих бесед на полях конференции, я уже вижу с десяток государств, представители которых готовы к такому сотрудничеству", - заявил сенатор. Он также напомнил, что Международная конференция азиатских политических партий - организация, которая не очень хорошо известна в России, но очень хорошо известна в Азии. "Это крупнейшее объединение партий всего мира… От того, что здесь обсуждается, зависит очень многое в крайне важной части света", - пояснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241107/tramp-1982495450.html
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россия, пномпень, азия, андрей климов, дмитрий медведев, совет федерации рф, единая россия
Россия, Пномпень, Азия, Андрей Климов, Дмитрий Медведев, Совет Федерации РФ, Единая Россия
Сенатор назвал число стран, готовых бороться против неоколониализма

Сенатор Климов: десяток стран готовы примкнуть к борьбе РФ с неоколониализмом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПНОМПЕНЬ, 23 ноя - РИА Новости. Десяток государств выразили готовность присоединиться к российскому движению "За свободу наций", созданному по инициативе партии "Единая Россия" и направленному против практик неоколониализма, заявил РИА Новости Андрей Климов, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и член бюро постоянного комитета Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП).
Генеральная ассамблея МКАПП проходит в Пномпене с 21 по 24 ноября. Тема конференции этого года получила название "В поисках мира и примирения".
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"В своем сообщении я напомнил присутствующим о том, что есть очень серьезный проект, созданный по инициативе нашей партии. Это проект всемирного неформального движения "За свободу наций" против неоколониализма. Председателем этого движения избран Дмитрий Медведев, председатель нашей партии, зампредседателя Совета безопасности", - отметил Климов.
По его словам, пока не все члены МКАПП вошли в это движение.
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"Поэтому я призвал их, пользуясь случаем, подумать о присоединении к этому движению, поскольку это, на мой взгляд, было бы полезно для любой страны, которая здесь представлена… Исходя из моих бесед на полях конференции, я уже вижу с десяток государств, представители которых готовы к такому сотрудничеству", - заявил сенатор.
Он также напомнил, что Международная конференция азиатских политических партий - организация, которая не очень хорошо известна в России, но очень хорошо известна в Азии.
"Это крупнейшее объединение партий всего мира… От того, что здесь обсуждается, зависит очень многое в крайне важной части света", - пояснил собеседник агентства.
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