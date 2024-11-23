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НАТО не готова к войне на истощение с Россией, заявил Залужный

НАТО не готова к войне на истощение с Россией, заявил Залужный - РИА Новости, 23.11.2024

НАТО не готова к войне на истощение с Россией, заявил Залужный

Бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный считает, что НАТО не готова к "войне на истощение" с Россией, поскольку арсеналы ракет РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T18:50

2024-11-23T18:50

2024-11-23T18:50

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный считает, что НАТО не готова к "войне на истощение" с Россией, поскольку арсеналы ракет и дронов стран альянса несопоставимы с возможностями российского ВПК. "Вопрос: какая из стран НАТО на сегодня готова отбить нападение двух тысяч целей? Я не могу назвать вам сумму, какое количество ракет получает Украина, но поверьте мне: никакой подсчет не отвечает этому (количеству выпущенных ВС РФ ракет и дронов - ред.). И тенденция будет идти к увеличению количества (российских ударов - ред.) Уже в этом месяце количество доходит до трех тысяч", - сказал Залужный в интервью изданию "Украинская правда". Он также подчеркнул, что предоставляемые Украине "средства борьбы" остаются "слишком дорогими", а их количество слишком ограничено. При этом экс-главком ВСУ выразил мнение, что по тем же причинам "ни Британия, ни другие страны не будут готовы" к потенциальному противостоянию с РФ. Залужный предположил, что системы ПВО стран НАТО можно полностью разрядить всего за два-три месяца. Он задался вопросом, есть ли у той же Британии хотя бы пять тысяч ракет для систем Patriot, чтобы отразить, к примеру, атаки "управляемыми авиабомбами". "Я что-то сомневаюсь. Опять-таки, по той же причине, что они очень дорогие, и, как следствие, их невозможно иметь очень много, потому что произвести их - проблема. Поэтому только по этой военной составляющей можно сказать, что, наверное, они (страны НАТО - ред.) не готовы", - подытожил он. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html

https://ria.ru/20241120/ukraina-1984699748.html

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россия, украина, лондон, валерий залужный, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины, в мире