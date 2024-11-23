https://ria.ru/20241123/nalog-1985303080.html

Назван налог, который придется заплатить впервые в 2024 году

Назван налог, который придется заплатить впервые в 2024 году - РИА Новости, 23.11.2024

Назван налог, который придется заплатить впервые в 2024 году

Налог на доход с процентов по вкладам в этом году придется заплатить впервые. Когда, в каком объеме и что нужно для этого сделать, агентству “Прайм” рассказал... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T02:17

2024-11-23T02:17

2024-11-23T08:55

экономика

эльман мехтиев

федеральная налоговая служба (фнс россии)

налоги

вклады

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Налог на доход с процентов по вкладам в этом году придется заплатить впервые. Когда, в каком объеме и что нужно для этого сделать, агентству “Прайм” рассказал основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев.Он напомнил, что налог на вклады за 2023 год исчисляется в отношении процентного дохода, полученного резидентом с любых счетов в любой валюте, но за исключением суммы до 150 тысяч рублей."Необлагаемая база для такого налога равна результату умножения суммы в один миллион рублей на величину ключевой ставки, действовавшей на 1 декабря", — разъяснил финансист. Ставка на эту дату в прошлом году составляла 15% (1 миллион Х 15% = 150 тысяч рублей).Все, что выше, облагается налогом. Если общий доход составит менее 5 миллионов рублей, то налог исчисляется по ставке 13%, а свыше 5 миллионов — 15% с суммы превышения.Декларацию по вкладам отдельно подавать не надо, если все счета и вклады находятся в российских банках: уведомление автоматически придет в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или в мобильном приложении, заключил Мехтиев.

https://ria.ru/20241102/nalog-1981449915.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, эльман мехтиев, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги, вклады