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Назван налог, который придется заплатить впервые в 2024 году - РИА Новости, 23.11.2024
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02:17 23.11.2024 (обновлено: 08:55 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/nalog-1985303080.html
Назван налог, который придется заплатить впервые в 2024 году
Назван налог, который придется заплатить впервые в 2024 году - РИА Новости, 23.11.2024
Назван налог, который придется заплатить впервые в 2024 году
Налог на доход с процентов по вкладам в этом году придется заплатить впервые. Когда, в каком объеме и что нужно для этого сделать, агентству “Прайм” рассказал... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T02:17
2024-11-23T08:55
экономика
эльман мехтиев
федеральная налоговая служба (фнс россии)
налоги
вклады
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Налог на доход с процентов по вкладам в этом году придется заплатить впервые. Когда, в каком объеме и что нужно для этого сделать, агентству “Прайм” рассказал основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев.Он напомнил, что налог на вклады за 2023 год исчисляется в отношении процентного дохода, полученного резидентом с любых счетов в любой валюте, но за исключением суммы до 150 тысяч рублей.&quot;Необлагаемая база для такого налога равна результату умножения суммы в один миллион рублей на величину ключевой ставки, действовавшей на 1 декабря&quot;, — разъяснил финансист. Ставка на эту дату в прошлом году составляла 15% (1 миллион Х 15% = 150 тысяч рублей).Все, что выше, облагается налогом. Если общий доход составит менее 5 миллионов рублей, то налог исчисляется по ставке 13%, а свыше 5 миллионов — 15% с суммы превышения.Декларацию по вкладам отдельно подавать не надо, если все счета и вклады находятся в российских банках: уведомление автоматически придет в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или в мобильном приложении, заключил Мехтиев.
https://ria.ru/20241102/nalog-1981449915.html
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экономика, эльман мехтиев, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги, вклады
Экономика, Эльман Мехтиев, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Налоги, Вклады
Назван налог, который придется заплатить впервые в 2024 году

Финансист Мехтиев напомнил о необходимости уплатить налог по вкладам до декабря

© iStock.com / MTStock StudioРассчет налога
Рассчет налога - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© iStock.com / MTStock Studio
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Налог на доход с процентов по вкладам в этом году придется заплатить впервые. Когда, в каком объеме и что нужно для этого сделать, агентству “Прайм” рассказал основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев.
Он напомнил, что налог на вклады за 2023 год исчисляется в отношении процентного дохода, полученного резидентом с любых счетов в любой валюте, но за исключением суммы до 150 тысяч рублей.
«

"Необлагаемая база для такого налога равна результату умножения суммы в один миллион рублей на величину ключевой ставки, действовавшей на 1 декабря", — разъяснил финансист.

Ставка на эту дату в прошлом году составляла 15% (1 миллион Х 15% = 150 тысяч рублей).
Все, что выше, облагается налогом. Если общий доход составит менее 5 миллионов рублей, то налог исчисляется по ставке 13%, а свыше 5 миллионов — 15% с суммы превышения.
Декларацию по вкладам отдельно подавать не надо, если все счета и вклады находятся в российских банках: уведомление автоматически придет в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или в мобильном приложении, заключил Мехтиев.
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ЭкономикаЭльман МехтиевФедеральная налоговая служба (ФНС России)НалогиВклады
 
 
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