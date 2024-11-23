https://ria.ru/20241123/musk-1985385994.html

Маск побил собственный рекорд

Маск побил собственный рекорд - РИА Новости, 23.11.2024

Маск побил собственный рекорд

Американский миллиардер, владелец соцсети X, гендиректор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск побил собственный рекорд и вновь стал богатейшим человеком в мире по... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T20:29

2024-11-23T20:29

2024-11-23T22:37

илон маск

америка

в мире

сша

дональд трамп

джефф безос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984562830_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_994422824d612c33229dbb2535df6637.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер, владелец соцсети X, гендиректор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск побил собственный рекорд и вновь стал богатейшим человеком в мире по версии Bloomberg."Чистое состояние Илона Маска в пятницу достигло исторического максимума — 347,8 миллиарда долларов", — говорится в материале издания.По данным издания, такой результат отчасти связан с продолжающимся ростом акций Tesla. Также победа Дональда Трампа на выборах в США вывела бизнесмена в центр политического внимания. Прошлый рекорд — 340,4 миллиарда — Маск поставил в ноябре 2021 года.Второе место в рейтинге Bloomberg занимает Джефф Безос с 219 миллиардами долларов.Первого октября журнал Forbes также сообщил, что предприниматель остается богатейшим человеком в Америке третий год подряд, тогда его состояние оценили в 244 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20241123/mask-1985345135.html

америка

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

илон маск, америка, в мире, сша, дональд трамп, джефф безос