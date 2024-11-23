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Маск побил собственный рекорд - РИА Новости, 23.11.2024
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20:29 23.11.2024 (обновлено: 22:37 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/musk-1985385994.html
Маск побил собственный рекорд
Маск побил собственный рекорд - РИА Новости, 23.11.2024
Маск побил собственный рекорд
Американский миллиардер, владелец соцсети X, гендиректор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск побил собственный рекорд и вновь стал богатейшим человеком в мире по... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T20:29
2024-11-23T22:37
илон маск
америка
в мире
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дональд трамп
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер, владелец соцсети X, гендиректор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск побил собственный рекорд и вновь стал богатейшим человеком в мире по версии Bloomberg."Чистое состояние Илона Маска в пятницу достигло исторического максимума — 347,8 миллиарда долларов", — говорится в материале издания.По данным издания, такой результат отчасти связан с продолжающимся ростом акций Tesla. Также победа Дональда Трампа на выборах в США вывела бизнесмена в центр политического внимания. Прошлый рекорд — 340,4 миллиарда — Маск поставил в ноябре 2021 года.Второе место в рейтинге Bloomberg занимает Джефф Безос с 219 миллиардами долларов.Первого октября журнал Forbes также сообщил, что предприниматель остается богатейшим человеком в Америке третий год подряд, тогда его состояние оценили в 244 миллиарда долларов.
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илон маск, америка, в мире, сша, дональд трамп, джефф безос
Илон Маск, Америка, В мире, США, Дональд Трамп, Джефф Безос
Маск побил собственный рекорд

Bloomberg: Маск снова возглавил топ богатейших людей в мире с $347,8 млрд

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер, владелец соцсети X, гендиректор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск побил собственный рекорд и вновь стал богатейшим человеком в мире по версии Bloomberg.
"Чистое состояние Илона Маска в пятницу достигло исторического максимума — 347,8 миллиарда долларов", — говорится в материале издания.
По данным издания, такой результат отчасти связан с продолжающимся ростом акций Tesla. Также победа Дональда Трампа на выборах в США вывела бизнесмена в центр политического внимания. Прошлый рекорд — 340,4 миллиарда — Маск поставил в ноябре 2021 года.
Второе место в рейтинге Bloomberg занимает Джефф Безос с 219 миллиардами долларов.
Первого октября журнал Forbes также сообщил, что предприниматель остается богатейшим человеком в Америке третий год подряд, тогда его состояние оценили в 244 миллиарда долларов.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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Илон МаскАмерикаВ миреСШАДональд ТрампДжефф Безос
 
 
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