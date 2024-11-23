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Мурманская область развивает сотрудничество с Белоруссией - РИА Новости, 23.11.2024
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Мурманская область
 
09:22 23.11.2024 (обновлено: 09:31 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/murmansk-1985317502.html
Мурманская область развивает сотрудничество с Белоруссией
Мурманская область развивает сотрудничество с Белоруссией - РИА Новости, 23.11.2024
Мурманская область развивает сотрудничество с Белоруссией
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис с двухдневным визитом прибыл в Белоруссию, в ходе поездки в Минск состоялся ряд важных мероприятий и встреч,... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T09:22
2024-11-23T09:31
мурманская область
белоруссия
мурманская область
россия
андрей чибис
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МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис с двухдневным визитом прибыл в Белоруссию, в ходе поездки в Минск состоялся ряд важных мероприятий и встреч, направленных на укрепление двусторонних связей в экономической, образовательной и культурной сферах, сообщило министерство информационной политики региона. Сообщается, что глава региона побывал в индустриальном парке "Великий камень". Это новая международная площадка для ведения бизнеса, где компаниям предоставляют доступ к готовой производственной, инженерно-транспортной, таможенной и социально-административной инфраструктуре со значительными налоговыми преференциями. "Губернатор ознакомился с перспективными проектами в области высокотехнологичного производства, обсудил с белорусскими коллегами возможности расширения сотрудничества в этом направлении, отметив, что в Мурманской области с 2020 года действуют два льготных преференциальных режима: Арктическая зона Российской Федерации и ТОР "Столица Арктики", которые были запущены при поддержке президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении. В ходе рабочего визита Чибис также побывал в Национальном детском технопарке. Глава региона подчеркнул, что необходимо развивать двустороннее сотрудничество в этой сфере и обмениваться опытом. Перспективы дальнейшего сотрудничества Мурманской области и Белоруссии в сферах промышленности, логистики, здравоохранения, образования, транспорта и культурного обмена глава региона обсудил на рабочей встрече с советником-посланником посольства РФ в республике Владимиром Ваньке. "Для нас Беларусь – очень важный и надежный партнер. Все решения, о которых договариваемся, активно реализуются. Например, на дорогах Мурманской области ездит общественный транспорт производства Беларуси – более 200 единиц. Работает 300 "БЕЛАЗов", карьерные самосвалы. Недавно открыли новый центр сервиса", - сказал Чибис, добавив, что в следующем году огромный объем техники также будет поставлен для заполярных горнодобывающих компаний. "Конечно, для нас один из стратегических проектов – это строительство на западном берегу Кольского залива морского терминала по перевалке грузов. К практической реализации этой работы мы уже приступили – с точки зрения предоставления земельных участков и структурирования проектов. И сейчас эта работа имеет очень динамичный рост", – подчеркнул губернатор. К строительству терминала привлечено внимание федерального центра. Как прозвучало на встрече, этот масштабный проект может стать примером по созданию инфраструктуры для круглогодичной перевалки удобрений и нефтепродуктов, а также способствовать укреплению отношений между Российской Федерацией и Белоруссией.
https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976697943.html
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белоруссия, мурманская область, россия, андрей чибис
Мурманская область, Белоруссия, Мурманская область, Россия, Андрей Чибис

Мурманская область развивает сотрудничество с Белоруссией

© Фото : Министерство информационной политики Мурманской областиГубернатор Мурманской области Андрей Чибис во время посещения индустриального парка "Великий камень" в Белоруссии
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время посещения индустриального парка Великий камень в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время посещения индустриального парка "Великий камень" в Белоруссии
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МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис с двухдневным визитом прибыл в Белоруссию, в ходе поездки в Минск состоялся ряд важных мероприятий и встреч, направленных на укрепление двусторонних связей в экономической, образовательной и культурной сферах, сообщило министерство информационной политики региона.
Сообщается, что глава региона побывал в индустриальном парке "Великий камень". Это новая международная площадка для ведения бизнеса, где компаниям предоставляют доступ к готовой производственной, инженерно-транспортной, таможенной и социально-административной инфраструктуре со значительными налоговыми преференциями.
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"Губернатор ознакомился с перспективными проектами в области высокотехнологичного производства, обсудил с белорусскими коллегами возможности расширения сотрудничества в этом направлении, отметив, что в Мурманской области с 2020 года действуют два льготных преференциальных режима: Арктическая зона Российской Федерации и ТОР "Столица Арктики", которые были запущены при поддержке президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении.
В ходе рабочего визита Чибис также побывал в Национальном детском технопарке. Глава региона подчеркнул, что необходимо развивать двустороннее сотрудничество в этой сфере и обмениваться опытом.
Перспективы дальнейшего сотрудничества Мурманской области и Белоруссии в сферах промышленности, логистики, здравоохранения, образования, транспорта и культурного обмена глава региона обсудил на рабочей встрече с советником-посланником посольства РФ в республике Владимиром Ваньке.
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"Для нас Беларусь – очень важный и надежный партнер. Все решения, о которых договариваемся, активно реализуются. Например, на дорогах Мурманской области ездит общественный транспорт производства Беларуси – более 200 единиц. Работает 300 "БЕЛАЗов", карьерные самосвалы. Недавно открыли новый центр сервиса", - сказал Чибис, добавив, что в следующем году огромный объем техники также будет поставлен для заполярных горнодобывающих компаний.
"Конечно, для нас один из стратегических проектов – это строительство на западном берегу Кольского залива морского терминала по перевалке грузов. К практической реализации этой работы мы уже приступили – с точки зрения предоставления земельных участков и структурирования проектов. И сейчас эта работа имеет очень динамичный рост", – подчеркнул губернатор.
К строительству терминала привлечено внимание федерального центра. Как прозвучало на встрече, этот масштабный проект может стать примером по созданию инфраструктуры для круглогодичной перевалки удобрений и нефтепродуктов, а также способствовать укреплению отношений между Российской Федерацией и Белоруссией.
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Мурманская область наращивает сотрудничество с Белоруссией
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Мурманская областьБелоруссияМурманская областьРоссияАндрей Чибис
 
 
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