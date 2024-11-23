https://ria.ru/20241123/murmansk-1985317502.html

Мурманская область развивает сотрудничество с Белоруссией

Мурманская область развивает сотрудничество с Белоруссией - РИА Новости, 23.11.2024

Мурманская область развивает сотрудничество с Белоруссией

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис с двухдневным визитом прибыл в Белоруссию, в ходе поездки в Минск состоялся ряд важных мероприятий и встреч,... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T09:22

2024-11-23T09:22

2024-11-23T09:31

мурманская область

белоруссия

мурманская область

россия

андрей чибис

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МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис с двухдневным визитом прибыл в Белоруссию, в ходе поездки в Минск состоялся ряд важных мероприятий и встреч, направленных на укрепление двусторонних связей в экономической, образовательной и культурной сферах, сообщило министерство информационной политики региона. Сообщается, что глава региона побывал в индустриальном парке "Великий камень". Это новая международная площадка для ведения бизнеса, где компаниям предоставляют доступ к готовой производственной, инженерно-транспортной, таможенной и социально-административной инфраструктуре со значительными налоговыми преференциями. "Губернатор ознакомился с перспективными проектами в области высокотехнологичного производства, обсудил с белорусскими коллегами возможности расширения сотрудничества в этом направлении, отметив, что в Мурманской области с 2020 года действуют два льготных преференциальных режима: Арктическая зона Российской Федерации и ТОР "Столица Арктики", которые были запущены при поддержке президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении. В ходе рабочего визита Чибис также побывал в Национальном детском технопарке. Глава региона подчеркнул, что необходимо развивать двустороннее сотрудничество в этой сфере и обмениваться опытом. Перспективы дальнейшего сотрудничества Мурманской области и Белоруссии в сферах промышленности, логистики, здравоохранения, образования, транспорта и культурного обмена глава региона обсудил на рабочей встрече с советником-посланником посольства РФ в республике Владимиром Ваньке. "Для нас Беларусь – очень важный и надежный партнер. Все решения, о которых договариваемся, активно реализуются. Например, на дорогах Мурманской области ездит общественный транспорт производства Беларуси – более 200 единиц. Работает 300 "БЕЛАЗов", карьерные самосвалы. Недавно открыли новый центр сервиса", - сказал Чибис, добавив, что в следующем году огромный объем техники также будет поставлен для заполярных горнодобывающих компаний. "Конечно, для нас один из стратегических проектов – это строительство на западном берегу Кольского залива морского терминала по перевалке грузов. К практической реализации этой работы мы уже приступили – с точки зрения предоставления земельных участков и структурирования проектов. И сейчас эта работа имеет очень динамичный рост", – подчеркнул губернатор. К строительству терминала привлечено внимание федерального центра. Как прозвучало на встрече, этот масштабный проект может стать примером по созданию инфраструктуры для круглогодичной перевалки удобрений и нефтепродуктов, а также способствовать укреплению отношений между Российской Федерацией и Белоруссией.

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https://ria.ru/20240806/putin--1964407231.html

https://ria.ru/20241018/sotrudnichestvo-1978817725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, мурманская область, россия, андрей чибис