https://ria.ru/20241123/most-1985339377.html
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили - РИА Новости, 23.11.2024
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили
Движение транспорта по Крымскому мосту в сторону Крыма восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T13:27
2024-11-23T13:27
2024-11-23T13:27
краснодарский край
тамань (станица)
керчь
общество
крымский мост
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Движение транспорта по Крымскому мосту в сторону Крыма восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Ограничение ввели днем в субботу. Причины не назывались. При этом проезд из Крыма в Краснодарский край оставался открыт. "Движение транспорта в направлении Тамань-Керчь восстановлено. В очереди со стороны Тамани ожидает 180 транспортных средств", - говорится в сообщении. Со стороны Керчи очередей на подъезде к пункту досмотра нет.
https://ria.ru/20240703/krym-1957181649.html
краснодарский край
тамань (станица)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, тамань (станица), керчь, общество, крымский мост, республика крым
Краснодарский край, Тамань (станица), Керчь, Общество, Крымский мост, Республика Крым
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили
Движение транспорта по Крымскому мосту со стороны Тамани восстановили