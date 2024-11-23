https://ria.ru/20241123/most-1985333091.html

Движение по Крымскому мосту временно приостановили

Движение по Крымскому мосту временно приостановили - РИА Новости, 23.11.2024

Движение по Крымскому мосту временно приостановили

Движение транспорта по Крымскому мосту в направлении Крыма временно приостановлено, в сторону Краснодарского края ограничений нет, сообщает оперативный... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T12:04

2024-11-23T12:04

2024-11-23T12:05

краснодарский край

тамань (станица)

керчь

общество

крымский мост

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Движение транспорта по Крымскому мосту в направлении Крыма временно приостановлено, в сторону Краснодарского края ограничений нет, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение транспорта в направлении Тамань - Керчь временно приостановлено. Транспорт в направлении Краснодарского края выезжает из Крыма без ограничений", - говорится в сообщении. Причины не назывались. Ограничение ввели в 11.38 мск.

https://ria.ru/20240703/krym-1957181649.html

краснодарский край

тамань (станица)

керчь

керченский пролив

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

краснодарский край, тамань (станица), керчь, общество, крымский мост, керченский пролив