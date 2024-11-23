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Движение по Крымскому мосту временно приостановили - РИА Новости, 23.11.2024
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12:04 23.11.2024 (обновлено: 12:05 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/most-1985333091.html
Движение по Крымскому мосту временно приостановили
Движение по Крымскому мосту временно приостановили - РИА Новости, 23.11.2024
Движение по Крымскому мосту временно приостановили
Движение транспорта по Крымскому мосту в направлении Крыма временно приостановлено, в сторону Краснодарского края ограничений нет, сообщает оперативный... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T12:04
2024-11-23T12:05
краснодарский край
тамань (станица)
керчь
общество
крымский мост
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Движение транспорта по Крымскому мосту в направлении Крыма временно приостановлено, в сторону Краснодарского края ограничений нет, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение транспорта в направлении Тамань - Керчь временно приостановлено. Транспорт в направлении Краснодарского края выезжает из Крыма без ограничений", - говорится в сообщении. Причины не назывались. Ограничение ввели в 11.38 мск.
https://ria.ru/20240703/krym-1957181649.html
краснодарский край
тамань (станица)
керчь
керченский пролив
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краснодарский край, тамань (станица), керчь, общество, крымский мост, керченский пролив
Краснодарский край, Тамань (станица), Керчь, Общество, Крымский мост, Керченский пролив
Движение по Крымскому мосту временно приостановили

Движение по Крымскому мосту со стороны Тамани временно приостановили

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Движение транспорта по Крымскому мосту в направлении Крыма временно приостановлено, в сторону Краснодарского края ограничений нет, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение транспорта в направлении Тамань - Керчь временно приостановлено. Транспорт в направлении Краснодарского края выезжает из Крыма без ограничений", - говорится в сообщении.
Причины не назывались. Ограничение ввели в 11.38 мск.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Инфоцентр опубликовал памятку проезда по Крымскому мосту
3 июля, 17:35
 
Краснодарский крайТамань (станица)КерчьОбществоКрымский мостКерченский пролив
 
 
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