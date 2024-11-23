https://ria.ru/20241123/most-1985333091.html
Движение по Крымскому мосту временно приостановили
Движение по Крымскому мосту временно приостановили - РИА Новости, 23.11.2024
Движение по Крымскому мосту временно приостановили
Движение транспорта по Крымскому мосту в направлении Крыма временно приостановлено, в сторону Краснодарского края ограничений нет, сообщает оперативный... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T12:04
2024-11-23T12:04
2024-11-23T12:05
краснодарский край
тамань (станица)
керчь
общество
крымский мост
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Движение транспорта по Крымскому мосту в направлении Крыма временно приостановлено, в сторону Краснодарского края ограничений нет, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение транспорта в направлении Тамань - Керчь временно приостановлено. Транспорт в направлении Краснодарского края выезжает из Крыма без ограничений", - говорится в сообщении. Причины не назывались. Ограничение ввели в 11.38 мск.
https://ria.ru/20240703/krym-1957181649.html
краснодарский край
тамань (станица)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, тамань (станица), керчь, общество, крымский мост, керченский пролив
Краснодарский край, Тамань (станица), Керчь, Общество, Крымский мост, Керченский пролив
Движение по Крымскому мосту временно приостановили
Движение по Крымскому мосту со стороны Тамани временно приостановили