https://ria.ru/20241123/moldaviya-1985346093.html

Экс-президент Молдавии назвал изменения в Конституцию преступлением

Экс-президент Молдавии назвал изменения в Конституцию преступлением - РИА Новости, 23.11.2024

Экс-президент Молдавии назвал изменения в Конституцию преступлением

Экс-президент Молдавии, лидер Партии коммунисты Владимир Воронин заявил, что изменения в Конституцию, проведенные властями посредством референдума о... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T14:45

2024-11-23T14:45

2024-11-23T14:45

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КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер Партии коммунисты Владимир Воронин заявил, что изменения в Конституцию, проведенные властями посредством референдума о евроинтеграции, являются преступлением против государства и народа. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. На референдуме нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?" "После такого результата на плебисците, "натянутого" при помощи фальсификаций и легализованного захваченным и продажным Конституционным судом с грубейшими нарушениями закона, вводить в действие новый текст Конституции – это даже не мошенничество, а куда более тяжкое уголовное преступление. Измена Родине, разве не так…? Любое изнасилование – это преступление. А изнасилование Конституции – преступление против государства и всего народа", - говорится в заявлении Воронина, опубликованном на сайте компартии. По его мнению, референдум завершился разгромным для правящей партии "Действие и солидарность" результатами. "Внутри страны большинство населения проголосовало "против". Даже с учетом грубейших фальсификаций голосов диаспоры разница между проголосовавшими "за" и "против" составила неосязаемые 0,7 процента. Ни малейшего морально-политического права узаконивать такие результаты и уж тем более, опираясь на них, менять Конституцию, у режима не было", - подчеркнул Воронин. По словам политика, то, что референдум был назначен в один день с президентскими выборами, противоречит выборному законодательству Молдавии, а также рекомендациям Венецианской Комиссии Совета Европы и ОБСЕ. Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Преамбула конституции дополнилась двумя новыми частями следующего содержания: "подтверждая европейскую идентичность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова", "провозглашая интеграцию в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова". Поправки официально вступили в силу 5 ноября. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.

https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979327822.html

https://ria.ru/20241116/moldaviya-1984179416.html

https://ria.ru/20241111/sandu-1983002828.html

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в мире, молдавия, владимир воронин, евросоюз, выборы в молдавии — 2024