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Власти Молдавии выступили с внезапным обвинением в адрес США - РИА Новости, 23.11.2024
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03:36 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/moldaviya-1985305176.html
Власти Молдавии выступили с внезапным обвинением в адрес США
Власти Молдавии выступили с внезапным обвинением в адрес США - РИА Новости, 23.11.2024
Власти Молдавии выступили с внезапным обвинением в адрес США
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в эфире телеканала "Эксклюзив ТВ" раскритиковал США и ряд западных стран за запрет на денежные переводы из России и... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T03:36
2024-11-23T03:36
дорин речан
майя санду
владимир путин
россия
молдавия
сша
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НЬЮ-ЙОРК, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в эфире телеканала "Эксклюзив ТВ" раскритиковал США и ряд западных стран за запрет на денежные переводы из России и сообщил, что Кишинев ищет способ возобновить их. "Правительство, наоборот, ищет возможности, чтобы наши граждане, которые находятся в России, могли прислать деньги в Молдову. И наоборот, те кто живет в Молдове, могли переводить деньги в Россию", - сказал он.По оценке премьера, из-за санкционной политики Запада пострадали несколько сотен тысяч молдавских мигрантов, работающих в России. Речан подчеркнул, что решение об ограничении переводов было принято вовсе не правительством Молдавии, а западными странами, в том числе США.Президент Молдавии Майя Санду, недавно избравшаяся на второй срок, придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Оппозиция в Молдавии, в частности, партия социалистов, коммунисты, блок "Победа", ориентированы на сохранение прагматичных отношений с Москвой. Они признают значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241111/vlah-1982993566.html
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дорин речан, майя санду, владимир путин, россия, молдавия, сша
Дорин Речан, Майя Санду, Владимир Путин, Россия, Молдавия, США
Власти Молдавии выступили с внезапным обвинением в адрес США

Премьер Молдавии Речан обвинил США в блокировании денежных переводов из России

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПремьер-министр Молдавии Дорин Речан
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в эфире телеканала "Эксклюзив ТВ" раскритиковал США и ряд западных стран за запрет на денежные переводы из России и сообщил, что Кишинев ищет способ возобновить их.
«
"Правительство, наоборот, ищет возможности, чтобы наши граждане, которые находятся в России, могли прислать деньги в Молдову. И наоборот, те кто живет в Молдове, могли переводить деньги в Россию", - сказал он.
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По оценке премьера, из-за санкционной политики Запада пострадали несколько сотен тысяч молдавских мигрантов, работающих в России. Речан подчеркнул, что решение об ограничении переводов было принято вовсе не правительством Молдавии, а западными странами, в том числе США.

Президент Молдавии Майя Санду, недавно избравшаяся на второй срок, придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Оппозиция в Молдавии, в частности, партия социалистов, коммунисты, блок "Победа", ориентированы на сохранение прагматичных отношений с Москвой. Они признают значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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