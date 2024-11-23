Власти Молдавии выступили с внезапным обвинением в адрес США
Премьер Молдавии Речан обвинил США в блокировании денежных переводов из России
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в эфире телеканала "Эксклюзив ТВ" раскритиковал США и ряд западных стран за запрет на денежные переводы из России и сообщил, что Кишинев ищет способ возобновить их.
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"Правительство, наоборот, ищет возможности, чтобы наши граждане, которые находятся в России, могли прислать деньги в Молдову. И наоборот, те кто живет в Молдове, могли переводить деньги в Россию", - сказал он.
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По оценке премьера, из-за санкционной политики Запада пострадали несколько сотен тысяч молдавских мигрантов, работающих в России. Речан подчеркнул, что решение об ограничении переводов было принято вовсе не правительством Молдавии, а западными странами, в том числе США.
Президент Молдавии Майя Санду, недавно избравшаяся на второй срок, придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Оппозиция в Молдавии, в частности, партия социалистов, коммунисты, блок "Победа", ориентированы на сохранение прагматичных отношений с Москвой. Они признают значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент Молдавии Майя Санду, недавно избравшаяся на второй срок, придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Оппозиция в Молдавии, в частности, партия социалистов, коммунисты, блок "Победа", ориентированы на сохранение прагматичных отношений с Москвой. Они признают значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.