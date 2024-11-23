https://ria.ru/20241123/mobilizatsiya-1985310078.html

В Кремле ответили на вопрос о возможности мобилизации

В Кремле ответили на вопрос о возможности мобилизации - РИА Новости, 23.11.2024

В Кремле ответили на вопрос о возможности мобилизации

Речи о проведении в России мобилизации не ведется, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T07:17

2024-11-23T07:17

2024-11-23T08:28

россия

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

луганск

донбасс

вооруженные силы рф

безопасность

фаина савенкова

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Речи о проведении в России мобилизации не ведется, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."О мобилизации речи никакой не ведется", — сказал он.Интервью у Пескова взяла проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.Ранее в Кремле подчеркивали, что потребности в мобилизации в России нет, в Вооруженные силы продолжается успешный набор добровольцев на контрактной основе.

https://ria.ru/20241012/moshenniki-1977779099.html

россия

луганск

донбасс

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Песков: речи о проведении мобилизации в России не ведется Речи о проведении в России мобилизации не ведется, заявил РИА Новости Песков. 2024-11-23T07:17 true PT0M56S

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россия, дмитрий песков, луганск, донбасс, вооруженные силы рф, безопасность, фаина савенкова