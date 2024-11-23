https://ria.ru/20241123/mobilizatsiya-1985310078.html
В Кремле ответили на вопрос о возможности мобилизации
В Кремле ответили на вопрос о возможности мобилизации - РИА Новости, 23.11.2024
В Кремле ответили на вопрос о возможности мобилизации
Речи о проведении в России мобилизации не ведется, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T07:17
2024-11-23T07:17
2024-11-23T08:28
россия
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
луганск
донбасс
вооруженные силы рф
безопасность
фаина савенкова
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Речи о проведении в России мобилизации не ведется, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."О мобилизации речи никакой не ведется", — сказал он.Интервью у Пескова взяла проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.Ранее в Кремле подчеркивали, что потребности в мобилизации в России нет, в Вооруженные силы продолжается успешный набор добровольцев на контрактной основе.
https://ria.ru/20241012/moshenniki-1977779099.html
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Песков: речи о проведении мобилизации в России не ведется
Речи о проведении в России мобилизации не ведется, заявил РИА Новости Песков.
2024-11-23T07:17
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РИА Новости
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россия, дмитрий песков, луганск, донбасс, вооруженные силы рф, безопасность, фаина савенкова
Россия, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, Луганск, Донбасс, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Фаина Савенкова
В Кремле ответили на вопрос о возможности мобилизации
Песков заявил, что речи о проведении в России мобилизации не ведется