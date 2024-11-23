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В Кремле ответили на вопрос о возможности мобилизации - РИА Новости, 23.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 23.11.2024 (обновлено: 08:28 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/mobilizatsiya-1985310078.html
В Кремле ответили на вопрос о возможности мобилизации
В Кремле ответили на вопрос о возможности мобилизации - РИА Новости, 23.11.2024
В Кремле ответили на вопрос о возможности мобилизации
Речи о проведении в России мобилизации не ведется, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T07:17
2024-11-23T08:28
россия
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
луганск
донбасс
вооруженные силы рф
безопасность
фаина савенкова
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Речи о проведении в России мобилизации не ведется, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.&quot;О мобилизации речи никакой не ведется&quot;, — сказал он.Интервью у Пескова взяла проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.Ранее в Кремле подчеркивали, что потребности в мобилизации в России нет, в Вооруженные силы продолжается успешный набор добровольцев на контрактной основе.
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россия
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Песков: речи о проведении мобилизации в России не ведется
Речи о проведении в России мобилизации не ведется, заявил РИА Новости Песков.
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россия, дмитрий песков, луганск, донбасс, вооруженные силы рф, безопасность, фаина савенкова
Россия, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, Луганск, Донбасс, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Фаина Савенкова
В Кремле ответили на вопрос о возможности мобилизации

Песков заявил, что речи о проведении в России мобилизации не ведется

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Речи о проведении в России мобилизации не ведется, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"О мобилизации речи никакой не ведется", — сказал он.

Интервью у Пескова взяла проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.
Ранее в Кремле подчеркивали, что потребности в мобилизации в России нет, в Вооруженные силы продолжается успешный набор добровольцев на контрактной основе.
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Жителей Крыма предупредили о звонках мошенников о "новой мобилизации"
12 октября, 21:54
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковЛуганскДонбассВооруженные силы РФБезопасностьФаина Савенкова
 
 
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