https://ria.ru/20241123/miting-1985397228.html
В Тель-Авиве проходит массовый антиправительственный митинг
В Тель-Авиве проходит массовый антиправительственный митинг - РИА Новости, 23.11.2024
В Тель-Авиве проходит массовый антиправительственный митинг
Массовый антиправительственный митинг проходит в субботу вечером в Тель-Авиве, в ходе которого активисты потребовали от властей немедленно заключить сделку по... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T23:03
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноя - РИА Новости. Массовый антиправительственный митинг проходит в субботу вечером в Тель-Авиве, в ходе которого активисты потребовали от властей немедленно заключить сделку по освобождению заложников, которые удерживаются в секторе Газа уже более 400 дней, передает корреспондент РИА Новости. Акция протеста, на которую собралось несколько тысяч человек, проходит у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли движение в районе митинга и выставили заграждения, чтобы предотвратить возможные беспорядки и блокировку соседних магистралей, что неоднократно происходило на предыдущих акциях протеста. "Люди понимают, что кровь похищенных на руках (премьера Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху, что он не хочет вернуть всех похищенных и положить конец войне. Ему нужно, чтобы война продолжалась, чтобы он мог избежать суда!", - заявила перед началом митинга активная участница протестных акций и мать одного из заложников Эйнав Цангаукер. С другой стороны от комплекса правительственных зданий на так называемой "площади заложников" проходит еще одна массовая акция, которую еженедельно организует Форум семей заложников - израильская общественная организация, занимающаяся сопровождением и поддержкой семей заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года. "Мы здесь собрались сегодня вечером по простой причине. Это причина не является политической. Мы здесь, потому что в Газе все еще удерживается 101 заложник... Мы потеряли слишком много дорогих нашим сердцам людей. Есть много родителей, таких как мы, которые потеряли своих детей... Я молюсь, чтобы мы, семьи погибших, стали живым наследием наших прекрасных людей, которых мы потеряли. Это произойдет. Наши любимые заложники, если вы можете услышать нас, все здесь любят вас. Оставайтесь сильными и постарайтесь выжить", - заявила Рахель Голдберг-Полин, чей сын Хирш был убит боевиками ХАМАС в туннелях на юге сектора Газа. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Заложники находятся в плену уже более 400 дней, включая женщин, детей и пожилых людей. Ранее правительство Израиля регулярно заявляло о нежелании ХАМАС добиться соглашения о перемирии в обмен на освобождение заложников. Стороны неоднократно обвиняли друга друга в срыве переговоров через посредников, которые проходили в последние месяцы в Каире и Дохе.
https://ria.ru/20241119/gaza-1984713064.html
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в мире, израиль, каир (город), доха, хамас, тель-авив
В мире, Израиль, Каир (город), Доха, ХАМАС, Тель-Авив
В Тель-Авиве проходит массовый антиправительственный митинг
В Тель-Авиве проходит массовый митинг с требованием освободить заложников в Газе
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноя - РИА Новости. Массовый антиправительственный митинг проходит в субботу вечером в Тель-Авиве, в ходе которого активисты потребовали от властей немедленно заключить сделку по освобождению заложников, которые удерживаются в секторе Газа уже более 400 дней, передает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста, на которую собралось несколько тысяч человек, проходит у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли движение в районе митинга и выставили заграждения, чтобы предотвратить возможные беспорядки и блокировку соседних магистралей, что неоднократно происходило на предыдущих акциях протеста.
"Люди понимают, что кровь похищенных на руках (премьера Израиля
Биньямина - ред.) Нетаньяху, что он не хочет вернуть всех похищенных и положить конец войне. Ему нужно, чтобы война продолжалась, чтобы он мог избежать суда!", - заявила перед началом митинга активная участница протестных акций и мать одного из заложников Эйнав Цангаукер.
С другой стороны от комплекса правительственных зданий на так называемой "площади заложников" проходит еще одна массовая акция, которую еженедельно организует Форум семей заложников - израильская общественная организация, занимающаяся сопровождением и поддержкой семей заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС
7 октября 2023 года.
"Мы здесь собрались сегодня вечером по простой причине. Это причина не является политической. Мы здесь, потому что в Газе все еще удерживается 101 заложник... Мы потеряли слишком много дорогих нашим сердцам людей. Есть много родителей, таких как мы, которые потеряли своих детей... Я молюсь, чтобы мы, семьи погибших, стали живым наследием наших прекрасных людей, которых мы потеряли. Это произойдет. Наши любимые заложники, если вы можете услышать нас, все здесь любят вас. Оставайтесь сильными и постарайтесь выжить", - заявила Рахель Голдберг-Полин, чей сын Хирш был убит боевиками ХАМАС в туннелях на юге сектора Газа.
По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Заложники находятся в плену уже более 400 дней, включая женщин, детей и пожилых людей.
Ранее правительство Израиля регулярно заявляло о нежелании ХАМАС добиться соглашения о перемирии в обмен на освобождение заложников. Стороны неоднократно обвиняли друга друга в срыве переговоров через посредников, которые проходили в последние месяцы в Каире
и Дохе
.