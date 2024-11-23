Мишустин поздравил участников Арктических Дельфийских игр
Мишустин заявил, что Арктические Дельфийские игры осуществляют мечты молодежи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, поздравляя участников и гостей Третьих открытых молодежных Арктических Дельфийских игр, отметил, что конкурс помогает детям осуществить свою мечту и сделать первые шаги к успеху, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Третьи открытые молодежные Арктические Дельфийские игры проходят с 22 по 26 ноября в Сыктывкаре.
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"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с открытием III молодежных Арктических Дельфийских игр. За эти годы конкурс стал настоящим праздником искусства, уникальной школой исполнительского мастерства, помог юным дарованиям осуществить свою мечту, сделать первые шаги к успеху", - говорится в телеграмме.
Мишустин отметил, что в Играх принимают участие более 600 юношей и девушек из регионов России, стран СНГ, БРИКС и ШОС. Он подчеркнул, что во время творческих состязаний ребята продемонстрируют свои уникальные способности в игре на фортепиано и скрипке, изобразительном искусстве, фотографии, художественном ремесле, народном пении и танце и порадуют наставников и болельщиков красивыми выступлениями.
Премьер-министр выразил уверенность в том, что Третьи открытые молодежные Арктические Дельфийские игры покажут всё многообразие национальных традиций и культур, помогут узнать много интересного о жизни разных государств и станут запоминающимся событием, откроют новые имена и таланты.
"Желаю всем вдохновения, удачи, ярких побед", - добавил он.
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