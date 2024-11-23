https://ria.ru/20241123/mishustin-1985393065.html

Мишустин поздравил участников Арктических Дельфийских игр

Мишустин поздравил участников Арктических Дельфийских игр - РИА Новости, 23.11.2024

Мишустин поздравил участников Арктических Дельфийских игр

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, поздравляя участников и гостей Третьих открытых молодежных Арктических Дельфийских игр, отметил, что конкурс помогает детям... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T21:59

2024-11-23T21:59

2024-11-23T21:59

россия

сыктывкар

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976410929_0:1708:2048:2860_1920x0_80_0_0_c4a4d47ae7a2d7dc718b420a8d028f38.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, поздравляя участников и гостей Третьих открытых молодежных Арктических Дельфийских игр, отметил, что конкурс помогает детям осуществить свою мечту и сделать первые шаги к успеху, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Третьи открытые молодежные Арктические Дельфийские игры проходят с 22 по 26 ноября в Сыктывкаре. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с открытием III молодежных Арктических Дельфийских игр. За эти годы конкурс стал настоящим праздником искусства, уникальной школой исполнительского мастерства, помог юным дарованиям осуществить свою мечту, сделать первые шаги к успеху", - говорится в телеграмме. Мишустин отметил, что в Играх принимают участие более 600 юношей и девушек из регионов России, стран СНГ, БРИКС и ШОС. Он подчеркнул, что во время творческих состязаний ребята продемонстрируют свои уникальные способности в игре на фортепиано и скрипке, изобразительном искусстве, фотографии, художественном ремесле, народном пении и танце и порадуют наставников и болельщиков красивыми выступлениями. Премьер-министр выразил уверенность в том, что Третьи открытые молодежные Арктические Дельфийские игры покажут всё многообразие национальных традиций и культур, помогут узнать много интересного о жизни разных государств и станут запоминающимся событием, откроют новые имена и таланты. "Желаю всем вдохновения, удачи, ярких побед", - добавил он.

https://ria.ru/20241022/arktika-1979365010.html

https://rsport.ria.ru/20240912/mishustin--1972329615.html

россия

сыктывкар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сыктывкар, михаил мишустин