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Мишустин поздравил участников Арктических Дельфийских игр - РИА Новости, 23.11.2024
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21:59 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/mishustin-1985393065.html
Мишустин поздравил участников Арктических Дельфийских игр
Мишустин поздравил участников Арктических Дельфийских игр - РИА Новости, 23.11.2024
Мишустин поздравил участников Арктических Дельфийских игр
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, поздравляя участников и гостей Третьих открытых молодежных Арктических Дельфийских игр, отметил, что конкурс помогает детям... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T21:59
2024-11-23T21:59
россия
сыктывкар
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, поздравляя участников и гостей Третьих открытых молодежных Арктических Дельфийских игр, отметил, что конкурс помогает детям осуществить свою мечту и сделать первые шаги к успеху, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Третьи открытые молодежные Арктические Дельфийские игры проходят с 22 по 26 ноября в Сыктывкаре. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с открытием III молодежных Арктических Дельфийских игр. За эти годы конкурс стал настоящим праздником искусства, уникальной школой исполнительского мастерства, помог юным дарованиям осуществить свою мечту, сделать первые шаги к успеху", - говорится в телеграмме. Мишустин отметил, что в Играх принимают участие более 600 юношей и девушек из регионов России, стран СНГ, БРИКС и ШОС. Он подчеркнул, что во время творческих состязаний ребята продемонстрируют свои уникальные способности в игре на фортепиано и скрипке, изобразительном искусстве, фотографии, художественном ремесле, народном пении и танце и порадуют наставников и болельщиков красивыми выступлениями. Премьер-министр выразил уверенность в том, что Третьи открытые молодежные Арктические Дельфийские игры покажут всё многообразие национальных традиций и культур, помогут узнать много интересного о жизни разных государств и станут запоминающимся событием, откроют новые имена и таланты. "Желаю всем вдохновения, удачи, ярких побед", - добавил он.
https://ria.ru/20241022/arktika-1979365010.html
https://rsport.ria.ru/20240912/mishustin--1972329615.html
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россия, сыктывкар, михаил мишустин
Россия, Сыктывкар, Михаил Мишустин
Мишустин поздравил участников Арктических Дельфийских игр

Мишустин заявил, что Арктические Дельфийские игры осуществляют мечты молодежи

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, поздравляя участников и гостей Третьих открытых молодежных Арктических Дельфийских игр, отметил, что конкурс помогает детям осуществить свою мечту и сделать первые шаги к успеху, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Третьи открытые молодежные Арктические Дельфийские игры проходят с 22 по 26 ноября в Сыктывкаре.
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"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с открытием III молодежных Арктических Дельфийских игр. За эти годы конкурс стал настоящим праздником искусства, уникальной школой исполнительского мастерства, помог юным дарованиям осуществить свою мечту, сделать первые шаги к успеху", - говорится в телеграмме.
Мишустин отметил, что в Играх принимают участие более 600 юношей и девушек из регионов России, стран СНГ, БРИКС и ШОС. Он подчеркнул, что во время творческих состязаний ребята продемонстрируют свои уникальные способности в игре на фортепиано и скрипке, изобразительном искусстве, фотографии, художественном ремесле, народном пении и танце и порадуют наставников и болельщиков красивыми выступлениями.
Премьер-министр выразил уверенность в том, что Третьи открытые молодежные Арктические Дельфийские игры покажут всё многообразие национальных традиций и культур, помогут узнать много интересного о жизни разных государств и станут запоминающимся событием, откроют новые имена и таланты.
"Желаю всем вдохновения, удачи, ярких побед", - добавил он.
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