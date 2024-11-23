https://ria.ru/20241123/merkel-1985342311.html

Меркель пожаловалась на Зеленского

Меркель пожаловалась на Зеленского - РИА Новости, 23.11.2024

Меркель пожаловалась на Зеленского

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью журналу Spiegel, что Владимир Зеленский сделал из нее "козла отпущения" из-за решений, принятых на... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T14:01

2024-11-23T14:01

2024-11-23T22:28

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью журналу Spiegel, что Владимир Зеленский сделал из нее "козла отпущения" из-за решений, принятых на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году. В ходе интервью Меркель спросили, нет ли у нее ощущения, что из нее сделали козла отпущения в связи с началом вооруженного конфликта на Украине. "Это не просто ощущение, это так и есть", — сказала Меркель. Она добавила, что "Владимир Зеленский позвал ее и бывшего президента Франции (Николя. — Прим. ред.) Саркози приехать в Бучу" в 2022 году, "явно имея в виду, что их позиция в Бухаресте привела" к событиям в Буче. "На мой взгляд, необходимо было попытаться решить конфликт с Россией мирным путем. В то же время, подобно концепции двойного решения НАТО, мы также усилили принцип сдерживания", — добавила Меркель. Саммит НАТО в Бухаресте проходил 2-4 апреля 2008 года, на нем в числе прочего обсуждались вопросы возможного вступления в альянс Украины и Грузии. В итоге из-за противодействия некоторых стран, в частности Германии и Франции, НАТО приветствовала стремление к членству Киева и Тбилиси, но не дала им плана действий по членству, тем самым фактически отложив вопрос об их включении в состав альянса на неопределенный срок.

https://ria.ru/20241123/merkel-1985321811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, бухарест, германия, украина, ангела меркель, владимир зеленский, нато