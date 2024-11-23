https://ria.ru/20241123/merkel-1985321811.html

Меркель неожиданно высказалась о завершении конфликта на Украине

Меркель неожиданно высказалась о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 23.11.2024

Меркель неожиданно высказалась о завершении конфликта на Украине

Киев не может единолично принимать решение о начале переговоров с Россией, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью итальянской газете Corriere РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T10:17

2024-11-23T10:17

2024-11-23T10:40

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Киев не может единолично принимать решение о начале переговоров с Россией, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью итальянской газете Corriere della Sera."Переговоры, разумеется, не должны вестись через голову Украины. Но в то же время, думаю, что многие страны, которые поддерживают Украину, должны вместе с Киевом решать, когда можно обсуждать с Россией дипломатическое решение. Не может это решать один Киев", — сказала она. При этом бывший канцлер добавила, что не знает, когда это произойдет. В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.На прошлой неделе в телефонном разговоре с нынешним канцлером Германии Олафом Шольцем российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул Путин.

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