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Меркель неожиданно высказалась о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 23.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:17 23.11.2024 (обновлено: 10:40 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/merkel-1985321811.html
Меркель неожиданно высказалась о завершении конфликта на Украине
Меркель неожиданно высказалась о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 23.11.2024
Меркель неожиданно высказалась о завершении конфликта на Украине
Киев не может единолично принимать решение о начале переговоров с Россией, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью итальянской газете Corriere РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T10:17
2024-11-23T10:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
ангела меркель
киев
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Киев не может единолично принимать решение о начале переговоров с Россией, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью итальянской газете Corriere della Sera."Переговоры, разумеется, не должны вестись через голову Украины. Но в то же время, думаю, что многие страны, которые поддерживают Украину, должны вместе с Киевом решать, когда можно обсуждать с Россией дипломатическое решение. Не может это решать один Киев", — сказала она. При этом бывший канцлер добавила, что не знает, когда это произойдет. В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.На прошлой неделе в телефонном разговоре с нынешним канцлером Германии Олафом Шольцем российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20241123/bouz-1985317127.html
https://ria.ru/20241123/ukraina-1985314963.html
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в мире, украина, россия, ангела меркель, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Ангела Меркель, Киев
Меркель неожиданно высказалась о завершении конфликта на Украине

Меркель: Украина не может единолично решать вопрос переговоров с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ангела Меркель. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Киев не может единолично принимать решение о начале переговоров с Россией, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
"Переговоры, разумеется, не должны вестись через голову Украины. Но в то же время, думаю, что многие страны, которые поддерживают Украину, должны вместе с Киевом решать, когда можно обсуждать с Россией дипломатическое решение. Не может это решать один Киев", — сказала она.
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При этом бывший канцлер добавила, что не знает, когда это произойдет.

В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
На прошлой неделе в телефонном разговоре с нынешним канцлером Германии Олафом Шольцем российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул Путин.
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