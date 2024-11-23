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Медведев назвал Т-90М "Прорыв" лучшим танком настоящего времени - РИА Новости, 23.11.2024
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23:43 23.11.2024 (обновлено: 23:53 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/medvedev-1985399009.html
Медведев назвал Т-90М "Прорыв" лучшим танком настоящего времени
Медведев назвал Т-90М "Прорыв" лучшим танком настоящего времени - РИА Новости, 23.11.2024
Медведев назвал Т-90М "Прорыв" лучшим танком настоящего времени
Российский танк Т-90М "Прорыв" показал себя лучшим танком настоящего времени в условиях реального боя, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T23:43
2024-11-23T23:53
россия
дмитрий медведев
уралвагонзавод
т-90м
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российский танк Т-90М "Прорыв" показал себя лучшим танком настоящего времени в условиях реального боя, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya. Медведев сообщил, что на полигоне предприятия "Уралвагонзавод" он осмотрел работу танка Т-90М "Прорыв", отметив, что эксперты и военные называют его "лучшим танком настоящего времени, в сравнении в том числе с западными образцами". Кроме того, Медведев отметил работу предприятия в Нижнем Тагиле, которое в настоящее время "в значительной мере работает для достижения целей специальной военной операции". В министерстве обороны отмечают, что Т-90М "Прорыв" является глубокой модернизацией советского танка Т-90. В сравнении с Т-90 машина имеет повышенную живучесть экипажа благодаря башенному модулю новой конструкции с многослойным бронированием, с размещением боеукладки вне боевого отделения, а также повышенному спектру применяемого вооружения в сравнении с предыдущими моделями данного типа.
https://ria.ru/20241122/medvedev-1985295850.html
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россия, дмитрий медведев, уралвагонзавод, т-90м
Россия, Дмитрий Медведев, Уралвагонзавод, Т-90М
Медведев назвал Т-90М "Прорыв" лучшим танком настоящего времени

Медведев назвал Т-90М "Прорыв" лучшим танком в условиях реального боя

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российский танк Т-90М "Прорыв" показал себя лучшим танком настоящего времени в условиях реального боя, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.
Медведев сообщил, что на полигоне предприятия "Уралвагонзавод" он осмотрел работу танка Т-90М "Прорыв", отметив, что эксперты и военные называют его "лучшим танком настоящего времени, в сравнении в том числе с западными образцами".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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Кроме того, Медведев отметил работу предприятия в Нижнем Тагиле, которое в настоящее время "в значительной мере работает для достижения целей специальной военной операции".
В министерстве обороны отмечают, что Т-90М "Прорыв" является глубокой модернизацией советского танка Т-90. В сравнении с Т-90 машина имеет повышенную живучесть экипажа благодаря башенному модулю новой конструкции с многослойным бронированием, с размещением боеукладки вне боевого отделения, а также повышенному спектру применяемого вооружения в сравнении с предыдущими моделями данного типа.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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Вчера, 23:38
 
РоссияДмитрий МедведевУралвагонзаводТ-90М
 
 
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