https://ria.ru/20241123/medvedev-1985399009.html
Медведев назвал Т-90М "Прорыв" лучшим танком настоящего времени
Медведев назвал Т-90М "Прорыв" лучшим танком настоящего времени - РИА Новости, 23.11.2024
Медведев назвал Т-90М "Прорыв" лучшим танком настоящего времени
Российский танк Т-90М "Прорыв" показал себя лучшим танком настоящего времени в условиях реального боя, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T23:43
2024-11-23T23:43
2024-11-23T23:53
россия
дмитрий медведев
уралвагонзавод
т-90м
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российский танк Т-90М "Прорыв" показал себя лучшим танком настоящего времени в условиях реального боя, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya. Медведев сообщил, что на полигоне предприятия "Уралвагонзавод" он осмотрел работу танка Т-90М "Прорыв", отметив, что эксперты и военные называют его "лучшим танком настоящего времени, в сравнении в том числе с западными образцами". Кроме того, Медведев отметил работу предприятия в Нижнем Тагиле, которое в настоящее время "в значительной мере работает для достижения целей специальной военной операции". В министерстве обороны отмечают, что Т-90М "Прорыв" является глубокой модернизацией советского танка Т-90. В сравнении с Т-90 машина имеет повышенную живучесть экипажа благодаря башенному модулю новой конструкции с многослойным бронированием, с размещением боеукладки вне боевого отделения, а также повышенному спектру применяемого вооружения в сравнении с предыдущими моделями данного типа.
https://ria.ru/20241122/medvedev-1985295850.html
https://ria.ru/20241123/medvedev-1985398679.html
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россия, дмитрий медведев, уралвагонзавод, т-90м
Россия, Дмитрий Медведев, Уралвагонзавод, Т-90М
Медведев назвал Т-90М "Прорыв" лучшим танком настоящего времени
Медведев назвал Т-90М "Прорыв" лучшим танком в условиях реального боя
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Российский танк Т-90М "Прорыв" показал себя лучшим танком настоящего времени в условиях реального боя, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya
.
Медведев сообщил, что на полигоне предприятия "Уралвагонзавод" он осмотрел работу танка Т-90М "Прорыв", отметив, что эксперты и военные называют его "лучшим танком настоящего времени, в сравнении в том числе с западными образцами".
Кроме того, Медведев отметил работу предприятия в Нижнем Тагиле, которое в настоящее время "в значительной мере работает для достижения целей специальной военной операции".
В министерстве обороны отмечают, что Т-90М "Прорыв" является глубокой модернизацией советского танка Т-90. В сравнении с Т-90 машина имеет повышенную живучесть экипажа благодаря башенному модулю новой конструкции с многослойным бронированием, с размещением боеукладки вне боевого отделения, а также повышенному спектру применяемого вооружения в сравнении с предыдущими моделями данного типа.