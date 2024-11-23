https://ria.ru/20241123/medvedev-1985399009.html

Медведев назвал Т-90М "Прорыв" лучшим танком настоящего времени

Медведев назвал Т-90М "Прорыв" лучшим танком настоящего времени - РИА Новости, 23.11.2024

Медведев назвал Т-90М "Прорыв" лучшим танком настоящего времени

Российский танк Т-90М "Прорыв" показал себя лучшим танком настоящего времени в условиях реального боя, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T23:43

2024-11-23T23:43

2024-11-23T23:53

россия

дмитрий медведев

уралвагонзавод

т-90м

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434470_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7bc446281afe0351b51de759e5994ff8.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российский танк Т-90М "Прорыв" показал себя лучшим танком настоящего времени в условиях реального боя, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya. Медведев сообщил, что на полигоне предприятия "Уралвагонзавод" он осмотрел работу танка Т-90М "Прорыв", отметив, что эксперты и военные называют его "лучшим танком настоящего времени, в сравнении в том числе с западными образцами". Кроме того, Медведев отметил работу предприятия в Нижнем Тагиле, которое в настоящее время "в значительной мере работает для достижения целей специальной военной операции". В министерстве обороны отмечают, что Т-90М "Прорыв" является глубокой модернизацией советского танка Т-90. В сравнении с Т-90 машина имеет повышенную живучесть экипажа благодаря башенному модулю новой конструкции с многослойным бронированием, с размещением боеукладки вне боевого отделения, а также повышенному спектру применяемого вооружения в сравнении с предыдущими моделями данного типа.

https://ria.ru/20241122/medvedev-1985295850.html

https://ria.ru/20241123/medvedev-1985398679.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий медведев, уралвагонзавод, т-90м