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Медведев рассказал о сотрудничестве России в военной сфере - РИА Новости, 23.11.2024
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23:38 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/medvedev-1985398679.html
Медведев рассказал о сотрудничестве России в военной сфере
Медведев рассказал о сотрудничестве России в военной сфере - РИА Новости, 23.11.2024
Медведев рассказал о сотрудничестве России в военной сфере
Россия сотрудничает с рядом стран по военно-технической линии, в частности, в вопросе военной техники, у Москвы есть союзники, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T23:38
2024-11-23T23:38
россия
иран
китай
дмитрий медведев
нато
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия сотрудничает с рядом стран по военно-технической линии, в частности, в вопросе военной техники, у Москвы есть союзники, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya. "Знаете, у нас есть и союзники, и близкие нам дружественные государства", - сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, получает ли Россия поддержку в виде военной техники от других государств, в частности из Ирана, Китая и КНДР. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что в условиях, "когда России противостоит весь блок НАТО", абсолютное большинство видов военной техники производится в России. "При этом мы, конечно, сотрудничаем с рядом государств", - добавил Медведев. Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюз введет дополнительные санкции против Ирана за сотрудничество с РФ, а Китай столкнется с последствиями за якобы поставки БПЛА в Россию. Однако при этом Москва, Пекин и Тегеран неоднократно опровергали все подобные обвинения. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин в октябре заявила, что Пекин не предоставлял оружие ни одной из сторон украинского конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая дроны. Президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявлял, что Тегеран не передавал никакого оружия России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" России не имеют под собой оснований.
https://ria.ru/20241122/medvedev-1985265164.html
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россия, иран, китай, дмитрий медведев, нато, кндр (северная корея), в мире
Россия, Иран, Китай, Дмитрий Медведев, НАТО, КНДР (Северная Корея), В мире
Медведев рассказал о сотрудничестве России в военной сфере

Медведев: у России есть союзники по военно-технической линии

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия сотрудничает с рядом стран по военно-технической линии, в частности, в вопросе военной техники, у Москвы есть союзники, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.
"Знаете, у нас есть и союзники, и близкие нам дружественные государства", - сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, получает ли Россия поддержку в виде военной техники от других государств, в частности из Ирана, Китая и КНДР.
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Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что в условиях, "когда России противостоит весь блок НАТО", абсолютное большинство видов военной техники производится в России.
"При этом мы, конечно, сотрудничаем с рядом государств", - добавил Медведев.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюз введет дополнительные санкции против Ирана за сотрудничество с РФ, а Китай столкнется с последствиями за якобы поставки БПЛА в Россию. Однако при этом Москва, Пекин и Тегеран неоднократно опровергали все подобные обвинения.
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин в октябре заявила, что Пекин не предоставлял оружие ни одной из сторон украинского конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая дроны. Президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявлял, что Тегеран не передавал никакого оружия России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" России не имеют под собой оснований.
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