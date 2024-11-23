https://ria.ru/20241123/medvedev-1985398679.html

Медведев рассказал о сотрудничестве России в военной сфере

Медведев рассказал о сотрудничестве России в военной сфере - РИА Новости, 23.11.2024

Медведев рассказал о сотрудничестве России в военной сфере

Россия сотрудничает с рядом стран по военно-технической линии, в частности, в вопросе военной техники, у Москвы есть союзники, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T23:38

2024-11-23T23:38

2024-11-23T23:38

россия

иран

китай

дмитрий медведев

нато

кндр (северная корея)

в мире

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия сотрудничает с рядом стран по военно-технической линии, в частности, в вопросе военной техники, у Москвы есть союзники, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya. "Знаете, у нас есть и союзники, и близкие нам дружественные государства", - сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, получает ли Россия поддержку в виде военной техники от других государств, в частности из Ирана, Китая и КНДР. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что в условиях, "когда России противостоит весь блок НАТО", абсолютное большинство видов военной техники производится в России. "При этом мы, конечно, сотрудничаем с рядом государств", - добавил Медведев. Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюз введет дополнительные санкции против Ирана за сотрудничество с РФ, а Китай столкнется с последствиями за якобы поставки БПЛА в Россию. Однако при этом Москва, Пекин и Тегеран неоднократно опровергали все подобные обвинения. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин в октябре заявила, что Пекин не предоставлял оружие ни одной из сторон украинского конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая дроны. Президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявлял, что Тегеран не передавал никакого оружия России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" России не имеют под собой оснований.

https://ria.ru/20241122/medvedev-1985265164.html

https://ria.ru/20241119/medvedev-1984567032.html

россия

иран

китай

кндр (северная корея)

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россия, иран, китай, дмитрий медведев, нато, кндр (северная корея), в мире