https://ria.ru/20241123/medvedev-1985306489.html

Медведев рассказал, как можно завершить конфликт на Украине

Медведев рассказал, как можно завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 23.11.2024

Медведев рассказал, как можно завершить конфликт на Украине

Конфликт можно завершить без новых издержек для человечества, если НАТО прекратит раздувать пожар войны на Украине, заявил замглавы Совета безопасности РФ... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T04:42

2024-11-23T04:42

2024-11-23T04:43

украина

россия

нато

дмитрий медведев

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Конфликт можно завершить без новых издержек для человечества, если НАТО прекратит раздувать пожар войны на Украине, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Если блок НАТО встанет на реальную почву, если они прекратят раздувать пожар войны на Украине, этот конфликт можно завершить без всяких издержек для человечества. Во всяком случае, новых издержек", - заявил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, говоря о реальности применения ядерного оружия.

https://ria.ru/20241122/medvedev-1985295850.html

украина

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2024

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украина, россия, нато, дмитрий медведев