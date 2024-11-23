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Медведев рассказал, как можно завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 23.11.2024
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04:42 23.11.2024 (обновлено: 04:43 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/medvedev-1985306489.html
Медведев рассказал, как можно завершить конфликт на Украине
Медведев рассказал, как можно завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 23.11.2024
Медведев рассказал, как можно завершить конфликт на Украине
Конфликт можно завершить без новых издержек для человечества, если НАТО прекратит раздувать пожар войны на Украине, заявил замглавы Совета безопасности РФ... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T04:42
2024-11-23T04:43
украина
россия
нато
дмитрий медведев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Конфликт можно завершить без новых издержек для человечества, если НАТО прекратит раздувать пожар войны на Украине, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Если блок НАТО встанет на реальную почву, если они прекратят раздувать пожар войны на Украине, этот конфликт можно завершить без всяких издержек для человечества. Во всяком случае, новых издержек", - заявил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, говоря о реальности применения ядерного оружия.
https://ria.ru/20241122/medvedev-1985295850.html
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украина, россия, нато, дмитрий медведев
Украина, Россия, НАТО, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, как можно завершить конфликт на Украине

Медведев: конфликт на Украине без поддержки НАТО завершится без издержек

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Конфликт можно завершить без новых издержек для человечества, если НАТО прекратит раздувать пожар войны на Украине, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Если блок НАТО встанет на реальную почву, если они прекратят раздувать пожар войны на Украине, этот конфликт можно завершить без всяких издержек для человечества. Во всяком случае, новых издержек", - заявил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, говоря о реальности применения ядерного оружия.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Медведев: ракета "Орешник" изменит ход действий на Украине
Вчера, 23:04
 
УкраинаРоссияНАТОДмитрий Медведев
 
 
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