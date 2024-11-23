https://ria.ru/20241123/medvedev-1985306200.html

Медведев оценил возможность отмены санкций против России при Трампе

Медведев оценил возможность отмены санкций против России при Трампе - РИА Новости, 23.11.2024

Медведев оценил возможность отмены санкций против России при Трампе

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев усомнился в том, что избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность отменит антироссийские... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T04:30

2024-11-23T04:30

2024-11-23T04:33

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев усомнился в том, что избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность отменит антироссийские санкции, поскольку это не в интересах целого ряда отраслей американской экономики. "Я полагаю, что вряд ли избранный президент, вступивший в должность, сразу поотменяет эти санкции. Тем более, что на ряде санкций вообще-то, по сути, он в известный период настаивал, во всяком случае, стараясь ограничить наши поставки газа в Европу", - заявил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya. Он напомнил о словах Трампа по поводу необходимости поставлять в Европу сжиженный природный газ из Америки. "Что сейчас и происходит. А нашего газа в Европе нет. Поэтому европейцы мерзнут, а их производства останавливаются. В известном смысле прекращение санкций не в интересах целого ряда отраслей американской экономики. Какими он (Трамп – ред.) будет руководствоваться соображениями, я не знаю. Но это действительно необходимо сделать просто для того, чтобы восстановить нормальное экономическое сотрудничество", - подчеркнул зампред СБ.

https://ria.ru/20241122/medvedev-1985295850.html

https://ria.ru/20241122/medvedev-1985294885.html

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европа

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россия, европа, сша, дмитрий медведев, дональд трамп