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Медведев оценил возможность отмены санкций против России при Трампе - РИА Новости, 23.11.2024
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04:30 23.11.2024 (обновлено: 04:33 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/medvedev-1985306200.html
Медведев оценил возможность отмены санкций против России при Трампе
Медведев оценил возможность отмены санкций против России при Трампе - РИА Новости, 23.11.2024
Медведев оценил возможность отмены санкций против России при Трампе
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев усомнился в том, что избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность отменит антироссийские... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T04:30
2024-11-23T04:33
россия
европа
сша
дмитрий медведев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев усомнился в том, что избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность отменит антироссийские санкции, поскольку это не в интересах целого ряда отраслей американской экономики. "Я полагаю, что вряд ли избранный президент, вступивший в должность, сразу поотменяет эти санкции. Тем более, что на ряде санкций вообще-то, по сути, он в известный период настаивал, во всяком случае, стараясь ограничить наши поставки газа в Европу", - заявил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya. Он напомнил о словах Трампа по поводу необходимости поставлять в Европу сжиженный природный газ из Америки. "Что сейчас и происходит. А нашего газа в Европе нет. Поэтому европейцы мерзнут, а их производства останавливаются. В известном смысле прекращение санкций не в интересах целого ряда отраслей американской экономики. Какими он (Трамп – ред.) будет руководствоваться соображениями, я не знаю. Но это действительно необходимо сделать просто для того, чтобы восстановить нормальное экономическое сотрудничество", - подчеркнул зампред СБ.
https://ria.ru/20241122/medvedev-1985295850.html
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россия, европа, сша, дмитрий медведев, дональд трамп
Россия, Европа, США, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп
Медведев оценил возможность отмены санкций против России при Трампе

Медведев усомнился в отмене санкций США против России при Трампе

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев усомнился в том, что избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность отменит антироссийские санкции, поскольку это не в интересах целого ряда отраслей американской экономики.
"Я полагаю, что вряд ли избранный президент, вступивший в должность, сразу поотменяет эти санкции. Тем более, что на ряде санкций вообще-то, по сути, он в известный период настаивал, во всяком случае, стараясь ограничить наши поставки газа в Европу", - заявил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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Вчера, 23:04
Он напомнил о словах Трампа по поводу необходимости поставлять в Европу сжиженный природный газ из Америки.
"Что сейчас и происходит. А нашего газа в Европе нет. Поэтому европейцы мерзнут, а их производства останавливаются. В известном смысле прекращение санкций не в интересах целого ряда отраслей американской экономики. Какими он (Трамп – ред.) будет руководствоваться соображениями, я не знаю. Но это действительно необходимо сделать просто для того, чтобы восстановить нормальное экономическое сотрудничество", - подчеркнул зампред СБ.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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РоссияЕвропаСШАДмитрий МедведевДональд Трамп
 
 
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