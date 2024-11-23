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ВВС Израиля атаковали два района в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 23.11.2024
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15:42 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/livan-1985353100.html
ВВС Израиля атаковали два района в южном пригороде Бейрута
ВВС Израиля атаковали два района в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 23.11.2024
ВВС Израиля атаковали два района в южном пригороде Бейрута
Самолеты израильских ВВС нанесли удары по районам Сан-Терез и Кафаат в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T15:42
2024-11-23T15:42
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БЕЙРУТ, 23 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по районам Сан-Терез и Кафаат в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. Под удар израильской авиации попали жилые многоэтажные здания. С места видны столбы дыма. В субботу утром израильские самолеты нанесли удар по району Баста в центре Бейрута, источник РИА Новости в гражданской обороне Ливана сообщил, что в результате удара погибли более 10 человек, более 20 получили ранения.
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в мире, бейрут, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ВВС Израиля атаковали два района в южном пригороде Бейрута

ВВС Израиля нанесли удары по районам Сан-Терез и Кафаат в пригороде Бейрута

© Фото : РИА НовостиДым в пригороде города Бейрут после обстрела со стороны Израиля
Дым в пригороде города Бейрут после обстрела со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© Фото : РИА Новости
Дым в пригороде города Бейрут после обстрела со стороны Израиля. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 23 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по районам Сан-Терез и Кафаат в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Под удар израильской авиации попали жилые многоэтажные здания. С места видны столбы дыма.
В субботу утром израильские самолеты нанесли удар по району Баста в центре Бейрута, источник РИА Новости в гражданской обороне Ливана сообщил, что в результате удара погибли более 10 человек, более 20 получили ранения.
Последствия авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
В ХАМАС заявили об ударе по израильской базе у сектора Газа
Вчера, 15:12
 
В миреБейрутЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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