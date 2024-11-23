ЦАХАЛ призвала жителей двух районов южного пригорода Бейрута эвакуироваться
ЦАХАЛ призвала жителей районов Хадат и Шувайфат пригорода Бейрута эвакуироваться
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала в социальной сети X жителей районов Хадат и Шувайфат в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из нескольких зданий из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболла".
"Всем жителям южного пригорода, в частности тем, кто находится в зданиях, обозначенных на приложенных картах и прилегающим к ним домах и расположенных в (кварталах - ред.) Хадат, Шувайфат-Амрусия. Вы находитесь вблизи объектов... "Хезболлы"... Ради вашей безопасности и безопасности ваших близких вы обязаны немедленно эвакуироваться из этих зданий... и находиться на расстоянии от них не менее 500 метров", - сообщил арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи.
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Как ранее сообщал телеканал Al Manar, ночью в субботу израильская боевая авиация нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута, атаковав районы Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях. Утром ВВС Израиля нанесли удар по жилому зданию в центральном районе Бейрута Баста, в результате чего здание обрушилось. Как сообщал телеканал Al Mayadeen со ссылкой на ливанский минздрав, в результате удара по центру Бейрута погибли по меньшей мере четыре человека, 23 пострадали.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.