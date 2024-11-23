https://ria.ru/20241123/livan-1985319178.html

ЦАХАЛ призвала жителей двух районов южного пригорода Бейрута эвакуироваться

ЦАХАЛ призвала жителей двух районов южного пригорода Бейрута эвакуироваться - РИА Новости, 23.11.2024

ЦАХАЛ призвала жителей двух районов южного пригорода Бейрута эвакуироваться

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала в социальной сети X жителей районов Хадат и Шувайфат в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из нескольких... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T09:38

2024-11-23T09:38

2024-11-23T09:42

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала в социальной сети X жителей районов Хадат и Шувайфат в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из нескольких зданий из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболла". "Всем жителям южного пригорода, в частности тем, кто находится в зданиях, обозначенных на приложенных картах и прилегающим к ним домах и расположенных в (кварталах - ред.) Хадат, Шувайфат-Амрусия. Вы находитесь вблизи объектов... "Хезболлы"... Ради вашей безопасности и безопасности ваших близких вы обязаны немедленно эвакуироваться из этих зданий... и находиться на расстоянии от них не менее 500 метров", - сообщил арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи. Как ранее сообщал телеканал Al Manar, ночью в субботу израильская боевая авиация нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута, атаковав районы Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях. Утром ВВС Израиля нанесли удар по жилому зданию в центральном районе Бейрута Баста, в результате чего здание обрушилось. Как сообщал телеканал Al Mayadeen со ссылкой на ливанский минздрав, в результате удара по центру Бейрута погибли по меньшей мере четыре человека, 23 пострадали. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241002/izrail-1975776397.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, бейрут, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024