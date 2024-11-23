https://ria.ru/20241123/livan-1985307198.html

СМИ: ЦАХАЛ нанес авиаудар по центру Бейрута

СМИ: ЦАХАЛ нанес авиаудар по центру Бейрута - РИА Новости, 23.11.2024

СМИ: ЦАХАЛ нанес авиаудар по центру Бейрута

Израильские ВВС утром в субботу нанесли удар по жилому зданию в районе Баста в центре Бейрута, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на собственного... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T05:25

2024-11-23T05:25

2024-11-23T07:40

бейрут

в мире

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Израильские ВВС утром в субботу нанесли удар по жилому зданию в районе Баста в центре Бейрута, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на собственного корреспондента."Налет сил израильской оккупации на жилое здание в районе Баста в столичном городе Бейрут", — говорится в публикации в Telegram-канале Al Mayadeen.Как сообщили позднее в ливанском минздраве, в результате удара не менее 4 человек погибли, еще 23 получили ранения.Ранее телеканал Al Manar сообщал, что ночью в субботу израильская боевая авиация нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута, атаковав районы Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана, а также продолжает воздушные бомбардировки, в результате которых помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241122/beyrut-1985242919.html

https://ria.ru/20241117/khezbolla-1984252756.html

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бейрут, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024